Белорусы стареют и нищают, а пенсионный возраст повысят еще раз? Михаил Пастухов

17.10.2018, 10:07

Михаил Пастухов

Кто позаботится о пожилых людях.

Ежегодно в первый день октября отмечается Международный день пожилых людей. Как на этом фоне смотрится наша страна?

Стареем и нищаем

По данным Национального статистического комитета, на начало 2018 г. в Беларуси насчитывалось 2593,7 тысячи пенсионеров. Из них почти 650 тысяч продолжали трудиться. При этом средний уровень трудовых пенсий белорусов составляет 335 рублей.

Повышение с 1 января 2017 г. пенсионного возраста приостановило на время рост армии пенсионеров, но не решило основных проблем, обусловивших принятие этого решения. Число трудоспособного населения, занятого в экономическом развитии страны, неуклонно сокращается, в среднем на 20 тысяч человек ежегодно.

К тому же в Беларуси с начала 90-х годов наблюдается депопуляция населения, то есть смертность преобладает над рождаемостью. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты, при существующих тенденциях к 2030 году на 1000 жителей трудоспособного возраста будет приходиться 841 чел. в нетрудоспособном возрасте (для сравнения: в 2010 г. — 693 чел.).

В последние годы в Беларуси увеличилась на пару лет продолжительность жизни, достигнув на 1 февраля 2018 г. средней отметки 74,3 года (68,7 — для мужчин и 78,9 — для женщин). Правда, такой рост позволил нашей стране занять, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, лишь 98-е место среди 183 стран мира. При этом удручающей является разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, а также практически полное вымирание мужчин пенсионного возраста в сельской местности.

Социальная обеспеченность большинства пенсионеров в Беларуси оставляет желать лучшего. Ситуацию не смогли улучшить добавки к пенсиям на 10% с 1 августа 2018 г., как и доплаты лицам старше 75 лет. За чертой бедности (с доходами ниже бюджета прожиточного минимума — 214 рублей) в первом полугодии находилось 5,8% населения (почти 550 тысяч человек). Это — по данным Белстата.

А если перейти на учет многодетных домашних хозяйств, то доля малообеспеченных «душ» оказывается гораздо выше (27,9%). На таком же уровне влачат свое существование и многие пенсионеры, которые получают 200 — 250 рублей пенсии от родного государства.

На фоне ситуации в пенсионной сфере Беларуси привлекательной кажется жизнь пенсионеров во многих странах Европы. В Греции, куда зачастили белорусские любители отдыха, размер минимальной пенсии составляет 360 евро. На таком же уровне находятся пенсии в прибалтийских республиках. На уровне 1000 евро получают немцы, французы, шведы, норвежцы, финны, швейцарцы. Приятной добавкой для европейских пенсионеров служит «накопительный итог», составляющий 50 и больше тысяч евро.

Повысить еще раз?

В то время как в Европе власти озабочены тем, чем занять пенсионеров, в Беларуси думают над очередным повышением пенсионного возраста. Уже не один раз в коридорах власти говорили о такой необходимости после 2022 года, когда в полном объеме перейдут на новые условия пенсионного обеспечения.

Планируется «омолодить» наших дорогих женщин, уравняв их в правах с одногодками-мужчинами. Этот процесс может растянуться на десятилетие: с 2023-го по 2032-й гг. По мнению экспертов, выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин позволит «...не допустить увеличения дефицита Фонда социальной защиты населения и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты)».

И это — не все новации, которые власти собираются предложить будущим пенсионерам. В частности, прорабатывается вопрос о введении накопительного страхования. Это означает, что работников будут заставлять делать дополнительные отчисления в фонды, которые будут аккумулировать средства и выплачивать долю работника после его выхода на заслуженный отдых.

Следует признать, что практика накопительных пенсий широко используется за рубежом. Однако там обеспечена устойчивость валюты. В наших же условиях нет уверенности в том, что отложенные работником накопления станут для него бонусом в старости. Опыт сберкнижек СССР может повториться в отдельно взятой стране.

Ряд экспертов, в том числе директор Союза предпринимателей и нанимателей имени Макса Кунявского Жанна Тарасевич, предлагает пересмотреть размеры отчислений в ФСЗН для работников и нанимателей в сторону их постепенного выравнивания. Наконец, предлагается разрешить желающим покупать недостающий страховой стаж, как это делается, например, в Турции.

Рецептов пополнения Фонда социальной защиты населения немало, вплоть до перечисления в него средств от продажи алкоголя, табака, оружия, нефтепродуктов, конфискованных товаров. Как говорится, была бы на то воля властей.

Наши предложения

Представители инициативной группы по созданию общественного объединения белорусских пенсионеров, в том числе автор этой статьи, 1 октября, в Международный день почитания пожилых людей, направили письмо министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. В нем они высказали свою озабоченность положением пенсионеров в нашей стране. В частности, отмечается, что более полумиллиона пенсионеров вынуждены продолжать работать из-за низких размеров пенсий.

При этом у них вычитают взносы в ФСЗН, но трудовой стаж им не засчитывается. Подписанты не согласны с тем, что в страховой стаж не включается время службы в армии, учебы в институте, нахождения в декретном отпуске, работа за пределами страны. Обращается внимание на ничтожный уровень индексации пенсий в сравнении с галопирующей инфляцией и ростом цен. Кроме того, в письме выражается несогласие с почти полным упразднением льгот для пенсионеров, в том числе на проезд в общественном транспорте, на приобретение лекарств.

В этой связи мы предлагаем сделать хотя бы минимальные шаги в целях улучшения положения пожилых людей, а именно: 1) исключить всякие поборы (вычеты) для работающих пенсионеров; 2) включить в страховой стаж все периоды, связанные с трудовой деятельностью и выполнением общегражданских и семейных обязанностей; 3) привязать индексацию пенсий к уровню инфляции и росту цен; 4) вернуть законные льготы пенсионерам.

Конечно, увеличивающаяся армия пенсионеров создает для властей много проблем, прежде всего финансовых. Но опыт других стран показывает, что эти проблемы могут разрешаться взвешенно, на достойном уровне и с уважением к старшей возрастной группе. Для этого необходимо провести комплексную пенсионную реформу, целью которой должно быть не ограничение прав пенсионеров, а создание более благоприятных условий для их жизни. С тем, чтобы старость была не жалким прозябанием, а новым этапом интересной и творческой жизни.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»