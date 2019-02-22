Курсантка спросила у Лукашенко, не хочется ли ему все бросить и уйти 30 22.02.2019, 15:55

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Учащаяся Военной академии задала диктатору вопрос, который волнует всех белорусов.

Сегодня в Военной академии курсантка спросила Лукашенко, что ему помогает для разгрузки эмоционального напряжения и не хотелось ли когда-нибудь просто все бросить, пишет sb.by.

Ответ Александра Лукашенко был таков: «Я не имею даже права так думать. Но в жизни каждого человека бывает такое настроение — желание бросить все. Одно лекарство от этого: не спешить. Именно это я рекомендую в такой ситуации каждому. Переспи с этой мыслью, утро вечера мудренее. Утром всегда совершенно иная точка зрения: ведь эмоции ушли».

«Никогда не спешите! Даже прежде, чем взять ружье в руки, надо подумать. И не опускайте никогда руки, выход всегда найдется. Поверьте, безвыходных ситуаций не бывает!» — поделился советом Лукашенко.