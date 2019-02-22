«Тунеядский» декрет №3 суду не подведомствен 22.02.2019, 17:19

Мария Тарасенко

Фото: facebook

Власти отказываются исключать гомельчанку из базы «не занятых в экономике».

Судья суда Железнодорожного района Гомеля Дмитрий Дебой отказал жительнице Гомеля Марии Тарасенко в возбуждении дела по жалобе на включение так называемой "дармоедской комиссией" ее данных в базу не занятых в экономике, сообщает "Гомельская весна".

И хотя определение районного судьи в законную силу не вступило, отказ суда волнует сегодня не менее полмиллиона белорусов, которых власть отнесла к этой категории и намерена продавать услуги ЖКХ по экономически обоснованным тарифам.

По словам Марии, она не исключала такой вариант развития событий, но все же надеялась, что суд возьмется рассматривать ее заявление. Собеседница сообщила, что горисполком и администрация Железнодорожного района Гомеля, куда она предварительно обращалась с жалобами, отправили ее в суд в случае несогласия.

- Вот мы и обратились. Но суд не принял жалобу ввиду неподведомственности, - рассказала женщина, которая уже оспорила отказное определение судьи.

Правозащитник Леонид Судаленко, который инициировал первую жалобу не занятого в суд, отмечает, хотя обновленный Декрет №3 не предусматривает обжалование гражданами решение так называемых тунеядских комиссий, тем не менее суды обязаны возбуждать такие дела.

По его словам, жалоба в суд содержала два требования: постановки вопроса перед Конституционным судом о не конституционности Декрета №3 Основному закону и исключение ее данных с базы лиц. не занятых в экономике.

- Отказывая в возбуждении дела суд оставил без рассмотрения первое требование. По второму требованию суд ограничился формулировкой «на вас не возложено никаких обязанностей». Будем ждать, какую оценку этой самодеятельности даст областной суд, - отметил собеседник.

Правозащитник предлагает всем, кого власть назвала «не занятым» продолжать писать жалобы, в том числе и в суды. Он заявляет, что уже после нескольких тысяч таких жалоб власть пересмотрит свое отношение к рожденной ей же проблеме – заставить белоруса работать за еду.