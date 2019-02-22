Суд Австрии допустил экстрадицию Фирташа в США 22.02.2019, 22:09

Дмитрий Фирташ

Окончательное решение об экстрадиции бизнесмена утвердит министр юстиции Австрии.

Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию прокуратуры относительно экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США и начало в отношении него уголовного производства. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на ВВС Украина.

Сообщается, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принято федеральным министром юстиции Австрии.

Отметим, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционный суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов . В США его обвиняют в попытке с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов получить разрешения на добычу титана в Индии, а также в использовании американских счетов и серверов при трансфере взятки индийским чиновникам. По этому делу проходят шесть человек, среди которых - индийский парламентарий, а также венгерский, индийский и шриланкийские предприниматели. По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.

21 февраля 2017 года Апелляционный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.