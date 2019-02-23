Немецким локомотивам не хватает сотен машинистов 3 23.02.2019, 22:04

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ФОто: reynaulds.com

Германия остро нуждается в машинистах локомотивов.

В 2019 году в железнодорожном концерне Deutsche Bahn (DB) останутся открытыми 733 вакансии машинистов. Эти данные были предоставлены министерством транспорта ФРГ в ответ на запрос депутатов фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге, сообщает "Немецкая волна".

Несмотря на то, что Deutsche Bahn в прошлом году принял на работу 1076 машинистов, потребность в новом персонале остается высокой, сообщили в субботу, 23 февраля, несколько немецких газет, входящих в медиагруппу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Цифры сильно занижены

При этом председатель профсоюза машинистов GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) считает, что официальные данные о незанятых вакансиях существенно занижены и являются "ложью чистой воды". По словам Везельски, DB учел в статистике около тысячи обучающихся по профессии машиниста, несмотря на то, что они только собираются завершить соответствующий курс в нынешнем году.

Кроме того, Везельски подчеркнул, что многие машинисты, работающие в компании Deutsche Bahn, уже достигли 50-летнего возраста и в ближайшие годы уйдут на пенсию. Соответственно проблема с персоналом будет лишь обостряться.

Большое количество соискателей

По данным пресс-службы DB, в настоящий момент концерн активно трудоустраивает машинистов, однако новым сотрудникам необходимо сначала добиться высокой квалификации, поэтому они не могут приступать к работе в первый же день.

По словам старшего менеджера по персоналу Deutsche Bahn Мартина Зайлера (Martin Seiler), профессия машиниста высоко ценится на рынке труда, а Deutsche Bahn является привлекательным работодателем. Только в 2018 году концерн получил 320 000 заявлений о приеме на работу.

Сегодня в концерне Deutsche Bahn работают 18 000 машинистов.