ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко 1 23.02.2019, 22:40

Ада Роговцева

Фото: ukrinform

Артистка будет представлять действующего президента Украины на выборах.

Народная артистка Украины Ада Роговцева стала доверенным лицом Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Об этом информирует censor.net со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Кроме Роговцевой доверенными лицами действующего президента стали экс-посол Украины в Канаде и США Юрий Щербак, военный, Герой Украины Александр Порхун и руководитель предвыборного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.