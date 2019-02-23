ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко

ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко1
- 23.02.2019, 22:40
Артистка будет представлять действующего президента Украины на выборах.
Народная артистка Украины Ада Роговцева стала доверенным лицом Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.
Об этом информирует censor.net со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Кроме Роговцевой доверенными лицами действующего президента стали экс-посол Украины в Канаде и США Юрий Щербак, военный, Герой Украины Александр Порхун и руководитель предвыборного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.