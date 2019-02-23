Александр Кравцевич: Настало время найти аналог советскому празднику 23.02.2019, 23:02

1,120

Александр Кравцевич

Белорусы не знают, почему 23 февраля - это праздник.

День памяти мужества и героизма всех поколений или пережиток большевистской пропаганды? 23 февраля в Беларуси на государственном уровне отмечали День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Правда, далеко не все граждане знают историю этого праздника, сообщает «Белсат».

Праздник, который ассоциируется с танками, вечным огнем и носками с пеной для бритья. 23 февраля Беларусь, Россия, Таджикистан и Кыргызстан отмечают День защитников Отечества. В прошлом – День Красной, потом – Советской армии… Празднует большинство, но кто знает историю праздника?

Мы спросили прохожих на улицах Витебска – и вот что услышали:

«Нет, не знаем».

«Нет, не помню».

«Стыдно. Нет, к сожалению».

«Это очень сложный вопрос, но вот уже много лет мы отмечаем этот праздник».

«Это связано с тем, что вывели войска из Афганистана».

«Вчера учитель рассказывал – это было посвящено… Ну… Солдатам, которые… Блин… Красной армии было посвящено, да! А больше ничего не помню ».

«Со дня образования Красной армии в 18-ом году».

«Нарву освобождали – была первая битва Красной армии. Мне кажется, отсюда».

Однако на самом деле никаких боев, а тем более побед красногвардейцев в этот день ни в районе Пскова, ни под Нарвой не было, утверждают историки.

«Это такой продукт большевистской пропаганды, очень успешный продукт. Они брали какай-то нужный тезис и распространяли его. А под этим тезисом могло не быть никакого исторического обоснования», – говорит историк Александр Кравцевич.

В том числе и потому, что официально рабоче-крестьянская Красная армия возникла не 23-го февраля, а 15 января. Историки полагают, что дату «праздника» придумали, чтобы отвести внимание от Февральской революции 17-го. Теперь же настало время Беларуси найти свой аналог советскому празднику, говорит Александр Кравцевич.

«Найти какую-то дату, связанную с победой белорусов. Неважно, в какое время. Желательно, в новейшее. Можно – в Средневековье. Можно – над Москвой или кем-то еще. И ввести это как праздник – подменить. Как в России Путин подменил 7-го ноября на 4-е ноября – День единения России. Это нормальная операция с массовым сознанием в целях воспитания патриотизма», – добавляет Кравцевич.

Один из таких вариантов – день 8-го сентября. В этом году будет 505 лет, как воины ВКЛ под Оршей победили гораздо более великое московское войско. Другой вариант праздника – 20-го марта, когда Верховный Совет принял постановление «О создании Вооруженных сил Республики Беларусь». Однако пока для властей главными «военными» праздниками остаются 9 мая, 3 июля и 23 февраля.