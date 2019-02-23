Российский журналист: Минскому «Динамо» нужен сильный генменеджер 23.02.2019, 22:50

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Павел Панышев считает, что таким генменеджером был Владимир Бережков.

Журналист "Чемпионата" Павел Панышев порассуждал о причинах неудачного выступления минского "Динамо" в нынешнем сезоне КХЛ.

- Почему не попали: в столице Беларуси изначально не угадали с тренером. Еще на предсезонных сборах было понятно, что ничего хорошего от штаба Горди Дуайера ждать не стоит. Команде ставилась непонятная тактика, поражения на турнирах шли одно за другим. Казалось, что клуб усилился сильными легионерами, но и они как-то сникли на фоне общей массы средних игроков. У "Динамо" не было костяка команды, способного повести всех остальных за собой. Еще и травмы свалились в самый ненужный момент.

Что нужно изменить: клубную концепцию. Минскому "Динамо" наконец-то нужно определиться, чего хотят "зубры": работать на сборную страны или иметь сильный клуб в КХЛ. Поползли слухи, что минчане и вовсе могут сыграть с "Юностью" за право выступать в Континентальной лиге. Да, пока это просто разговоры, но дыма без огня не бывает, так что будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Минску нужен сильный генменеджер. Некогда таковым был Владимир Бережков, однако затем произошли всем известные события, — отметил журналист championat.com.