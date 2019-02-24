«Долой Путина!»: сибиряки вышли на митинг против кремлевской власти 7 24.02.2019, 9:43

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Фото: RFE/RL

Жители Новосибирска завили, что намерены сделать подобные акции регулярными.

Более 60 человек приняли участие в согласованном митинге против политики российского правительства, который прошёл в центре Новосибирска. Основным лозунгом акции, организованной общественным движением "Пенсионеры за достойную жизнь" и "Левым фронтом", первоначально было требование отмены пенсионной реформы. Однако собравшиеся предложили обсуждать общее ухудшение жизни в стране как следствие правительственного курса. Выступающие заметили, что обещания экономического роста, данные Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля, звучат уже много лет, однако ситуация в России не становится лучше.

Комиссар "Левого фронта" по Сибирскому федеральному округу Аркадий Булатов заявил, что действия правительства в последние годы можно назвать "человеконенавистническими и людоедскими". К ним активист отнёс и закон о пенсионной реформе, и попытки ограничить доступ к всемирному сегменту сети интернет, и намерение отдать Японии Курильские острова.

"Доверия ни к правительству, ни к президенту никакого нет. Надежды, что они что-то исправят к лучшему, нет. Их нужно заменять другими, адекватными и думающими людьми, которых у нас в стране достаточно много", – заявил Булатов корреспонденту "Сибирь.Реалий".

Руководитель фонда "Мы против коррупции" Виктор Сорокин призвал людей не думать о мифических внешних угрозах, обсуждением которых заняты государственные СМИ, а обратить внимание на внутренние проблемы России. После каждого выступления собравшиеся скандировали: "Долой Путина!" Митингующие не стали принимать резолюции, но заявили, что намерены сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели.

В феврале рейтинг доверия россиян Владимиру Путину, по данным опроса ВЦИОМ, снизился до 32,6 процента. Это один из самых низких показателей доверия Путину за всё время проведения ВЦИОМ опросов о доверии. Директор социологического агентства Валерий Фёдоров в 2015 году заявлял, что минимум – 45 процентов – был достигнут в 2005 году.

В конце 2018 года, после принятия закона о повышении пенсионного возраста, уровень доверия колебался в районе 35–37 процентов. При этом ещё в марте 2018 года о доверии Путину заявляли более 55 процентов опрошенных.

По данным февральского опроса "Левада-центра", одобряют работу Путина 64 процента опрошенных россиян. В феврале 2018 года одобряли его работу 76 процентов опрошенных, ещё годом раньше – 84 процента.