Гуаидо против Мадуро: на границе решается судьба Венесуэлы 24.02.2019, 12:45

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Фото: getty images

В ходе столкновений ранены уже более 300 человек.

В Венесуэле продолжаются столкновения противников Николаса Мадуро с военными, полицией и вооруженными проправительственными группировками. Они происходят в приграничных районах, через которые соседние государства пытались ввезти гуманитарную помощь.

В результате столкновений есть погибшие. Также противники Мадуро сообщают о сотнях пострадавших. Би-би-си рассказывает, что известно на данный момент.

Истоки конфликта

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. Многие жители страны считают, что ответственность за него несет Мадуро, правящий страной с 2013 года. В стране гиперинфляция, людям не хватает еды и лекарств, сотни тысяч жителей Венесуэлы эмигрировали.

В конце 2018 года в Венесуэле прошли выборы, которые оппозиция бойкотировала из-за отказа допустить до них ее ключевых кандидатов. В результате победил Мадуро, но ни оппозиция, ни большинство стран Латинской Америки его победу не признали.

В стране начались массовые акции протеста - и в конце января спикер парламента Хуан Гайдо в ходе одной из них объявил себя временным президентом. В этом качестве его признали США, почти все южноамериканские страны и многие европейские.

Гуманитарная помощь

Оппозиция под руководством Гуайдо пытается обеспечить доставку в Венесуэлу гуманитарной помощи из стран, которые его поддерживают. В свою очередь Мадуро готов принимать помощь только из стран, которые, напротив, поддерживают его - в первую очередь из России.

В последние дни напряженность усилилась после сообщений о предстоящей доставке почти 300 тонн гуманитарной помощи - в основном из США - в субботу, 23 февраля.

Гуайдо пообещал, что сотни тысяч добровольцев помогут доставить помощь, включая продукты питания и лекарства. В ответ на это Мадуро распорядился частично закрыть границу с Колумбией, чтобы остановить доставку помощи.

Тем не менее Гуайдо и его сторонники все же выехали в Колумбию, где стояла автоколонна с гуманитарной помощью. Как и было запланировано, 23 февраля оппозиция попыталась сопроводить грузовики в Венесуэлу и уговорить военных на границе пропустить колонну.

Одновременно гуманитарную помощь в Венесуэлу попытались ввезти из Бразилии. На обеих границах машины встречали сотни оппозиционеров - и вскоре между ними и силами безопасности Венесуэлы начались столкновения.

Убитые, раненые и сбежавшие

В ходе столкновений на обеих границах десятки протестующих получили ранения. По данным агентства Франс Пресс, всего в субботу погибли два человека и пострадали более 300.

Агентство сообщает, что колумбийские власти оценивают количество пострадавших в столкновениях на границе в 285 человек. Сторонники узурпатора Мадуро применили против них слезоточивый газ, в то время как оппозиционеры забрасывали военных и полицию камнями.

Фото: getty images

При этом, как утверждает колумбийская погранслужба, около 60 венесуэльских военных воспользовались столкновениями для того, чтобы сбежать в Колумбию.

На границе Венесуэлы с Бразилией ситуация еще хуже. Как утверждает правозащитная группа Foro Penal, здесь люди Мадуро и вовсе открыли огонь. По данным правозащитников, в результате погибли два человека - женщина и 14-летний подросток. Еще 31 человек получил ранения.

Это уже не первые жертвы на границе Венесуэлы с Бразилией - местные СМИ сообщали, что еще днем ранее, в пятницу, там тоже погибли как минимум два человека.

Сожженные грузовики

На границе с Колумбией в ходе столкновений сгорели как минимум два грузовика. Оппозиция заявляет, что машины остановили и подожгли сторонники Мадуро.

По свидетельствам очевидцев, жители Венесуэлы пытались спасти еду и медикаменты из горящих машин. Остальные грузовики с гуманитарной помощью были отозваны обратно в Колумбию, так как стало ясно, что в Венесуэлу им не попасть.

Гуманитарную помощь пытались доставить и морским путем. Перевозившее ее судно из Пуэрто-Рико приблизилось к берегам Венесуэлы, но вынуждено было развернуться после того, как местные военные пригрозили открыть по нему огонь на поражение.

На границе с Бразилией тоже сгорело несколько машин - но, по предварительным данным, грузовиков с гуманитарной помощью среди них не было

Фото: getty images

Позже Гуайдо еще раз заявил, что часть гуманитарной помощи ввезти все же удалось. Подтверждений этой информации из других источников нет. Сам Гуайдо не уточнил, откуда именно поступила эта помощь и в каком количестве.

Разорванные отношения

Мадуро после попытки ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь из Колумбии объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Боготой. Он дал колумбийским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Власти Колумбии согласились выполнить это требование. Они пообещали как можно скорее организовать вывоз своих дипломатов из Венесуэлы, так как опасаются, что в противном случае им может грозить опасность.

Кроме того, Колумбия вслед за Венесуэлой объявила о временном закрытии границы между двумя странами в том районе, где произошли столкновения. Ожидается, что пограничные переходы снова откроются только 26 февраля.

Каракас временно закрыл часть границы с Колумбией еще в пятницу в связи с планами оппозиции ввезти гуманитарную помощь. Еще раньше Венесуэла полностью закрыла границу с Бразилией.

Реакция сторон

Мадуро, выступая перед своими сторонниками, заявил, что считает попытку сместить его окончательно провалившейся. Это связано с тем, что по закону спикер парламента, принявший на себя исполнение обязанностей президента, обязан объявить новые выборы в течение 30 дней - и они истекли.

В свою очередь Гуайдо после субботних событий заявил, что теперь оппозиция должна рассматривать любые варианты для достижения своих целей.

"Сегодняшние события вынуждают меня официально попросить международное сообщество не исключать ни один вариант действий, которые помогли бы обеспечить свободу нашей родины", - написал он в своем "Твиттере".

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американская сторона осуждает действия венесуэльских военных и возлагает на Мадуро ответственность за кровопролитие. Он добавил, что США готовы привлечь к ответственности тех, кто мешает восстановлению демократии в Венесуэле.