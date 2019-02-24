Видеофакт: В Минске на 23 февраля подрались работники ЖЭС
- 24.02.2019, 13:06
Инцидент попал на камеру жильцов близлежащего дома.
В Минске 23 февраля работники ЖЭС устроили разборки между собой. Соответствующее видео появилось днем 23 февраля в группе «ЧП. Беларусь» ВКонтакте.
Судя по поведению мужчин, они были в нетрезвом состоянии. В каком дворе произошел инцидент – не сообщается.
«Нам остается надеяться, что это был показательный бой в честь праздника и никто не пострадал», – говорится в комментарии к видео.