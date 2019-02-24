Замкомандующего ВС НАТО в Европе: Мы были шокированы, когда РФ аннексировала Крым 1 24.02.2019, 15:58

Джеймс Эверард

Фото: Новое Время

Генерал Джеймс Эверард заявил, что в 2014 году НАТО не было к этому готова.

Аннексия Крыма, которую осуществила Российская Федерация, изменила североатлантическую среду безопасности.

Как передает "Польское радио", об этом заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил в своем выступлении в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны.

Темой заседания были угрозы европейской безопасности.

Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", - заявил Эверард.

Генерал отметил, что Североатлантический альянс имеет одного государственного соперника - Россию.

"Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок", - добавил Эверард.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.