Тысячи жителей сектора Газы вышли на улицы, требуя отставки Махмуда Аббаса 24.02.2019, 20:38

Источник: twitter.com

Выйти на улицы их заставило существенное сокращение зарплат государственным служащим.

В воскресенье, 24 февраля, в секторе Газы состоялась массовая демонстрация, участники которой требовали немедленной отставки Махмуда Аббаса. "Аббас, уходи! Это требование народа", - выкрикивали собравшиеся.

В этой акции приняли участие десятки тысяч жителей палестинского анклава, в основном сторонники ХАМАС и Махаммада Дахлана. Выйти на улицы их заставило существенное сокращение зарплат государственным служащим, передает newsru.co.il.

Толпа требовала от Рамаллы выплатить все задолженности по зарплатам бюджетников.

Фотографии с демонстрации были опубликованы хамасовским "Палестинским информационным центром".