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Тысячи жителей сектора Газы вышли на улицы, требуя отставки Махмуда Аббаса

  • 24.02.2019, 20:38
Источник: twitter.com

Выйти на улицы их заставило существенное сокращение зарплат государственным служащим.

В воскресенье, 24 февраля, в секторе Газы состоялась массовая демонстрация, участники которой требовали немедленной отставки Махмуда Аббаса. "Аббас, уходи! Это требование народа", - выкрикивали собравшиеся.

В этой акции приняли участие десятки тысяч жителей палестинского анклава, в основном сторонники ХАМАС и Махаммада Дахлана. Выйти на улицы их заставило существенное сокращение зарплат государственным служащим, передает newsru.co.il.

Толпа требовала от Рамаллы выплатить все задолженности по зарплатам бюджетников.

Фотографии с демонстрации были опубликованы хамасовским "Палестинским информационным центром".


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