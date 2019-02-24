Тысячи жителей сектора Газы вышли на улицы, требуя отставки Махмуда Аббаса
- 24.02.2019, 20:38
Выйти на улицы их заставило существенное сокращение зарплат государственным служащим.
В воскресенье, 24 февраля, в секторе Газы состоялась массовая демонстрация, участники которой требовали немедленной отставки Махмуда Аббаса. "Аббас, уходи! Это требование народа", - выкрикивали собравшиеся.
В этой акции приняли участие десятки тысяч жителей палестинского анклава, в основном сторонники ХАМАС и Махаммада Дахлана. Выйти на улицы их заставило существенное сокращение зарплат государственным служащим, передает newsru.co.il.
Толпа требовала от Рамаллы выплатить все задолженности по зарплатам бюджетников.
Фотографии с демонстрации были опубликованы хамасовским "Палестинским информационным центром".
#صور للحشود المشاركة في الحراك الشعبي بساحة السرايا بمدينة غزة للمطالبة برحيل عباس.— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 24 февраля 2019 г.
تصوير: أنس الشريف pic.twitter.com/zVemPWa42u