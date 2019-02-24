Помпео о словах Путина нацелить ракеты на США: Это пустые угрозы 5 24.02.2019, 22:10

2,179

Майк Помпео

Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto

Государственный секретарь США заявил, что пустые слова Путина направлены на то, чтобы рассорить США и Европу.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что считает заявление президента РФ Владимира Путина о нацеливании ракет на Вашингтон "пустыми угрозами", передает nv.ua со ссылкой на CNN.

По его словам, громкие слова Кремля направленны на то, чтобы замять решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Я думаю, что пустые угрозы нацелены на то, чтобы скрыть основную проблему, верно? Он говорил о решении Америки выйти из Договора о РСМД. Россияне нарушили этот договор", - заявил он в эфире CNN.

Помпео подчеркнул, что пустые слова Путина направлены на то, чтобы рассорить США и Европу.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин, комментируя выход США из Договора о РСМД, заявил, что Россия нацелит оружие не только на страны, где США разместят ракеты средней и малой дальности, но и на сами США в случае угрозы.