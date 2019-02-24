Помпео о словах Путина нацелить ракеты на США: Это пустые угрозы

Помпео о словах Путина нацелить ракеты на США: Это пустые угрозы5
- 24.02.2019, 22:10
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Государственный секретарь США заявил, что пустые слова Путина направлены на то, чтобы рассорить США и Европу.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что считает заявление президента РФ Владимира Путина о нацеливании ракет на Вашингтон "пустыми угрозами", передает nv.ua со ссылкой на CNN.
По его словам, громкие слова Кремля направленны на то, чтобы замять решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Я думаю, что пустые угрозы нацелены на то, чтобы скрыть основную проблему, верно? Он говорил о решении Америки выйти из Договора о РСМД. Россияне нарушили этот договор", - заявил он в эфире CNN.
Помпео подчеркнул, что пустые слова Путина направлены на то, чтобы рассорить США и Европу.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин, комментируя выход США из Договора о РСМД, заявил, что Россия нацелит оружие не только на страны, где США разместят ракеты средней и малой дальности, но и на сами США в случае угрозы.