В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Оскаров» 2 25.02.2019, 9:20

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Названы лучшие фильмы и актеры.

В Лос-Анджелесе вручили «Оскары». Лучшим фильмом стала «Зеленая книга», призы за актерские работы получили Оливия Колман («Фаворитка») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). Как прошла первая за 30 лет церемония без ведущего и кто получил остальные статуэтки, — в материале tut.by.

Как уже все знают, в этом году церемония проходила без ведущего. Вместо вступительного стендапа — музыкальный номер с композициями Queen с приветом «Богемской рапсодии».

Ведущие (они же не ведущие актрисы Тина Фей, Майя Рудолф и Эми Полер) начинают церемонию с шуток, включая политические «Если кто не знает, Мексика не будет платить за стену на границе». И конечно, не обходится без подколок сама история с ведением «Оскара»: «Если мы задержимся на сцене еще на пару минут, завтра утром в газетах нас подпишут не иначе, как ведущие церемонии».

Первая награда церемонии 2019 года — «Лучшая женская роль второго плана» — отправилась Реджине Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить». «Лучшая мужская роль второго плана» — (более чем заслуженно) у Махершала Али за роль чернокожего музыканта в фильме «Зеленая книга» (это вторая номинация и вторая победа на «Оскаре» у Али, первая случилась два года назад за фильм «Лунный свет»).

Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон, фильм «Рома». Который, не сочтите за спойлер, поднялся к микрофону этим вечером не один раз. «Не устаю выходить на сцену», — шутит Куарон и благодарит съемочную группу.

Приз за лучшую мужскую роль получает Рами Малек («Богемская рапсодия»). Это его первая номинация и первая награда на «Оскаре». Ищет глазами в зале маму: «Папа, к сожалению не застал этот момент, но уверен, что он смотрит сверху». А затем шутит «Возможно, я был не самым очевидным выбором» и говорит, что будет вечно обязан группе Queen. Из примечательного: за время церемонии никто не поблагодарит режиссера фильма Брайана Сингера, замешанного в громком сексуальном скандале.

Лучшая актриса — Оливия Колман («Фаворитка»). «Это большой стресс, на самом деле. Очень смешно. Я получила „Оскар“, — Колман заметно нервничает. — Спасибо моим детям, я надеюсь, вы смотрите. Если нет знайте, зря, этого же больше не случится», — смеется актриса.

Лучший оригинальный сценарий — и снова «Зеленая книга», не могло быть иначе. Почему? Мы объясняли в подробной рецензии.

В номинации же «Лучший адаптированный сценарий» победа за фильмом «Черный клановец» (режиссер картины Спайк Ли просит не засекать время его выступления и зачитывает пламенную речь о борьбе с расизмом, напоминая о том, что не за горами и президентские выборы. «Выбирайте любовь, а не ненависть», — зал аплодирует этим словам стоя).

Статуэтка за «Лучшую операторскую работу» без сюрпризов ушла мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону, который выступал в фильме «Рома» и как оператор (у него в кармане уже есть «Оскары» за режиссуру и монтаж за «Гравитацию»). «У Билли Уайлдера в офисе была табличка «Что бы сделал Любич?», а у меня «Что бы сделал Чиво?» (Эммануэль Любецки, оператор фильма «Выживший», получивший уже три «Оскара» — прим.авт.).

«Великий талант не ограничивается границами», — говорит актер Хавьер Бардем по-испански, вручая награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И на сцену вновь поднимается Альфонсо Куарон, чтобы забрать статуэтку за фильм «Рома» (самое время напомнить, что это кино никогда не будет показано в прокате, потому что сразу после победы на Венецианском кинофестивале его приобрел для эксклюзивного показа американский стриминговый сервис Netflix).

Лушим документальным фильмом 2019 года стала картина «Свободный подъем в одиночку» — удивительная история о подвиге Алекса Хоннольда — первого человека, который без какой-либо страховки поднялся на вертикальную 3000-футовую гору, известную как «Эль-Капитан», расположенную в национальном парке Йосемити.

Лучший анимационный фильм — и ничего неожиданного — «Человек-паук: Через вселенные». Не Disney, не Pixar, а впервые в этой номинации фильм Marvel (и студия Sony).

Награды в технических номинациях распределились следующим образом. Статуэтку за «Лучший грим и прически» предсказуемо получают авторы фильма «Власть» за удивительное преображение Кристиана Бэйла в Дика Чейни. «Лучший монтаж» — у «Богемской рапсодии». «Лучшие визуальные эффекты» — у «Человека на Луне». Звуковые награды («Лучшее сведение звука», «Лучший монтаж звука») пачкой отправляются «Богемской рапсодии». Призы за «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшему художнику-постановщику» ушли картине «Черная пантера».

Музыкальные награды в этом году распределились следующим образом: «Лучший саундтрек» — «Черная пантера»; «Лучшая песня» — Shallow (Леди Гага и Брэдли Купер) и фильм «Звезда родилась». Леди Гага плачет и призывает со сцены бороться за мечту: «Дело не в том, сколько раз вы падаете, а в том — сколько поднимаетесь и продолжаете работать». А пока можно посмотреть, как выглядело выступление певицы и актера на церемонии вручения «Оскара».

Лучший короткометражный фильм — «Кожа» (о вопросах расизма, конечно).

Лучший короткометражный анимационный фильм — американский мультфильм про пельмешки (на самом деле, про взросление) «Бао».

Лучший короткометражный документальный фильм — феминистское кино о менструации (а точнее о том, как женщина в Индии распространяют прокладки) «Точка. Конец предложения».

Чем угощают победителей и номинантов после церемонии

По традиции по окончании церемонии вручения «Оскара» звезды отправились на губернский бал. За угощения на котором последние 25 лет отвечает самый известный шеф Голливуда Вольфганг Пак. На все модные тренды и уговоры академиков Пак всегда отвечал что-то вроде «Я вас не учу снимать кино, вот и вы меня не учите готовить» и пренебрегал отдельными меню для веганов, вегетарианцев, зато всегда с радостью удивлял звездные вкусовые рецепторы находками в духе говядины вагю с брокколи и морковью, куриного пирога с черным трюфелем или лаврака с фенхелем и артишоками.

В меню этого года около 30 блюд. Из новинок: хрустящие жареные перепелки с домашними солеными огурцами на красных вафлях; пельмени с рикоттой, песто из кресс-салата и сливочным лимонным маслом; карамелизованная цветная капуста с кедровыми орешками, изюмом, лаймом, сыром лабне, кедровым орехом; карпаччо из свеклы с миндальным заварным кремом. В наличии и raw-бар с камчатским крабом, морскими ежами, севиче из гребешка.