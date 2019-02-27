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Ученые: Кофе помогает похудеть

  • 27.02.2019, 9:09
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Но употреблять напиток нужно в разумных количествах.

Новый способ похудеть предложили ученые. Сбросить лишние килограммы и вернуть мышцам тонус поможет кофе. Кофеин, содержащийся в ароматном напитке, подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. Это значит, что человек, выпивший чашечку кофе уже не голоден, а активный обмен веществ поможет бороться с излишками массы. К такому выводу пришли ученые, результаты работы которых опубликованы в издании Live Science. Есть оговорка: напитком нельзя злоупотреблять, пишет kp.ru.

Исследователи проверили свою теорию на 50 здоровых людях в возрасте от 18 до 50 лет. Испытуемых разделили на три группы и в течение трех недели давали разные напитки. Первая группа пила сок без кофеина, вторая – с содержанием кофеина 113 граммов, третья – 226 гр. кофеина. Естественно, участники не знали, какой именно напиток они получают.

Спустя полчаса людям разрешали принять ищу, причем выбрать со шведского стола можно было что угодно. Вывод сделали такой: люди, получившую среднюю порцию кофеина брали на 10% меньше еды, чем те, кто обошелся без бодрящего напитка или получил его в избыточном количестве.

Середнячки съедали порядка 650 калорий, тогда как у их коллег с нулевой или максимальной дозой показатель колебался от 715 до 721.

Специалисты признаются, что сильно таким способом не похудеешь, но решить вопрос переедания вполне возможно.


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