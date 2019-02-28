Премьер Литвы намерен предложить Минску «план-хулиган» по БелАЭС 8 28.02.2019, 15:24

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Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила просто закрыть АЭС в Островце.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис намерен сделать белорусским властям "рациональное предложение" по вопросу критикуемого строительства в Островце, поблизости от границы Беларуси и Литвы, Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Это предложение он назвал "планом-хулиганом", сообщает dw.com.

"У нас есть "план-хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: "Закройте", - приводит слова Сквернялиса на встрече с жителями города Кедайняй в центральной Литве портал 15min.lt в четверг, 28 февраля. Никаких подробностей своего плана глава литовского правительства не привел.

В ответ на заявление Сквернялиса, который баллотируется на пост главы государства, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс должен добиваться закрытия БелАЭС. "Международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли", - цитирует Грибаускайте портал Delfi.

Строительство АЭС в белорусском Островце, в непосредственной близости от границы с Литвой, вызывает в стране серьезное беспокойство. Литовские политики и общественность выступают решительно против него, ссылаясь на соображения безопасности и экологии, а конкретно - на международную Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. В 2017 году сейм Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью.