Южная Корея стала самой инновационной страной мира 4.02.2019, 11:27

В финальный рейтинг вошли 60 стран.

Германия и Финляндия вошли в топ-3 рейтинга инновационных экономик Bloomberg Innovation Index 2019: Германия заняла 2-е место, Финляндия оказалась на 3-м. Возглавила рейтинг в этом году Южная Корея, пишет «Европульс».

Из стран Евросоюза в первой десятке также оказались Швеция (на 7-м месте) и Франция (на 10-м). Швеция в прошлом году также завоевала звание самой открытой для новых технологий стран мира по версии рейтинга Economist Intelligence Unit.

Одна из ведущих мировых компаний-поставщиков профессиональной финансовой информации, Bloomberg ранжирует страны мира по уровню инновационности, используя 7 индикаторов: интенсивность исследований и разработок, уровень технологичности производства, производительность труда, доля инновационных предприятий в общем числе компаний, количество выпускников вузов, доля научных работников на 1 миллион жителей страны и число полученных патентов.

В финальный рейтинг вошли 60 стран.