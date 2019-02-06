Работники Слуцкого района могут остаться без пенсий 1 6.02.2019, 15:28

Иллюстрационное фото

Филиал Слуцкого агросервиса попадал в десятку самых крупных должников по страховым взносам по стране.

Список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам, опубликован на сайте Фонда соцзащиты населения. В него попали 24 неплательщика из Слуцкого района, пишет kurjer.info. По данным на 1 октября 2018 года, в списке значился и Слуцкий мясокомбинат со своими филиалами.

Как рассказал Александр Демидов, начальник отдела организации сбора платежей Минского областного управления Фонда социальной защиты населения, филиал Слуцкого агросервиса попадал в десятку самых крупных должников по стране.

В списке организаций, за которыми числилась просроченная задолженность по обязательным страховым взносам, значился и Слуцкий мясокомбинат. «Мясокомбинат клялся, что погасит. Погасил», — сказал Александр Демидов.

На начало этого года ситуация у филиала Слуцкого агросервиса не изменилась. По словам Александра Демидова, «сам агросервис ещё более-менее платит», а филиал — нет.

«И люди-то страдают. Взносы не платятся, и стажа иногда нет — годы выпадают», — сказал Александр Демидов и привёл пример. Хорошо, когда есть стаж 30 лет. Например, пять лет выпало из-за того, что работодатель не платил страховые взносы. Но у человека осталось 25 лет стажа, и назначат пенсию. Только дело в том, что за каждый год стажа к пенсии добавляется 1%. Люди его теряют.

«Можно идти в суд, доказывать ущерб, взыскивать потом этот ущерб с предприятия. Но наши люди не научились этого делать. А ждать, что за них это сделает госорган, не стоит. Суд — это личное дело каждого», — пояснил собеседник.

Александр Демидов рассказал, что уже появляются люди, которые отстаивают свои права в суде. Там оказывается, что если бы взносы были уплачены работодателем, то человек получал бы, например, пенсию на 20 рублей больше. В случае положительного решения человеку будут доплачивать эти 20 рублей. Закон содержит норму об материальной ответственности.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси: