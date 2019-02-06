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Работники Слуцкого района могут остаться без пенсий

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  • 6.02.2019, 15:28
Иллюстрационное фото

Филиал Слуцкого агросервиса попадал в десятку самых крупных должников по страховым взносам по стране.

Список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам, опубликован на сайте Фонда соцзащиты населения. В него попали 24 неплательщика из Слуцкого района, пишет kurjer.info. По данным на 1 октября 2018 года, в списке значился и Слуцкий мясокомбинат со своими филиалами.

Как рассказал Александр Демидов, начальник отдела организации сбора платежей Минского областного управления Фонда социальной защиты населения, филиал Слуцкого агросервиса попадал в десятку самых крупных должников по стране.

В списке организаций, за которыми числилась просроченная задолженность по обязательным страховым взносам, значился и Слуцкий мясокомбинат. «Мясокомбинат клялся, что погасит. Погасил», — сказал Александр Демидов.

На начало этого года ситуация у филиала Слуцкого агросервиса не изменилась. По словам Александра Демидова, «сам агросервис ещё более-менее платит», а филиал — нет.

«И люди-то страдают. Взносы не платятся, и стажа иногда нет — годы выпадают», — сказал Александр Демидов и привёл пример. Хорошо, когда есть стаж 30 лет. Например, пять лет выпало из-за того, что работодатель не платил страховые взносы. Но у человека осталось 25 лет стажа, и назначат пенсию. Только дело в том, что за каждый год стажа к пенсии добавляется 1%. Люди его теряют.

«Можно идти в суд, доказывать ущерб, взыскивать потом этот ущерб с предприятия. Но наши люди не научились этого делать. А ждать, что за них это сделает госорган, не стоит. Суд — это личное дело каждого», — пояснил собеседник.

Александр Демидов рассказал, что уже появляются люди, которые отстаивают свои права в суде. Там оказывается, что если бы взносы были уплачены работодателем, то человек получал бы, например, пенсию на 20 рублей больше. В случае положительного решения человеку будут доплачивать эти 20 рублей. Закон содержит норму об материальной ответственности.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси:

Наименование плательщикаСумма просроченной задолженности на 01.10.2018 (руб.)Сумма просроченной задолженности на 01.01.2019 (руб.)
Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис»569 843,09549 064,12
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»307 966,36
ДУП «ПМК — 226» УП «Минскоблсельстрой»206 140,36199 537,14
ОАО «Слуцкий Агросервис»167 385,38
Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»98 031,44
ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»83 061,30
ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой»73 256,38
ОАО «Весейский Покров»64 127,06
ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой»48 883,3319 218,11
ОАО «Подлесье-2003»48 063,82
ДУП «СПМК-122» УП «Минскоблсельстрой»42 699,27
Филиал «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс»42 568,96
ОАО «Витко-Агро»39 547,95
ОАО «Слуцкая нива»34 619,63
«ДРСУ № 125» ф-л КУП «Минскоблдорстрой»31 902,81
УП «Совхоз «Слуцк»30 504,08
ОАО «Сороги-Агро»28 829,48
ООО «Дорстройсервис»17 285,50
ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»14 312,978 575,45
ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»5 644,70
УП «Сервиспромден»2 341,25
УП «ЭКСПРЕССФОТО»1 530,65
ООО «Белпродальянс»1 841,98
ООО «СтройВидем»1 237,51
ООО «САПР-Сервис»1 189,67
УП «Торговая компания «Комплимилк Трейд»1 187,57
УП «АНВИ» Евдонко В.И.1 075,69
Частное предприятие «Санрайс-торг»951,58
Частное предприятие «АгроСити»801,15
Частное предприятие «Амид Грация»635,00
Частное предприятие «ЛокалТрэйд»631,74
ООО «Со Смаком Пектин»607,40
ООО «Стоун Маркет»455,98
Частное предприятие «ЭКВИТ»286,83
СООО «Элиопиг Армато»268,84
Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД»240,51
Частное предприятие «АвтоГала»215,79
Сутягин В.Е.139,13
ООО «Давантаж»134,27


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