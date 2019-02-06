Работники Слуцкого района могут остаться без пенсий

Работники Слуцкого района могут остаться без пенсий1
- 6.02.2019, 15:28
Филиал Слуцкого агросервиса попадал в десятку самых крупных должников по страховым взносам по стране.
Список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам, опубликован на сайте Фонда соцзащиты населения. В него попали 24 неплательщика из Слуцкого района, пишет kurjer.info. По данным на 1 октября 2018 года, в списке значился и Слуцкий мясокомбинат со своими филиалами.
Как рассказал Александр Демидов, начальник отдела организации сбора платежей Минского областного управления Фонда социальной защиты населения, филиал Слуцкого агросервиса попадал в десятку самых крупных должников по стране.
В списке организаций, за которыми числилась просроченная задолженность по обязательным страховым взносам, значился и Слуцкий мясокомбинат. «Мясокомбинат клялся, что погасит. Погасил», — сказал Александр Демидов.
На начало этого года ситуация у филиала Слуцкого агросервиса не изменилась. По словам Александра Демидова, «сам агросервис ещё более-менее платит», а филиал — нет.
«И люди-то страдают. Взносы не платятся, и стажа иногда нет — годы выпадают», — сказал Александр Демидов и привёл пример. Хорошо, когда есть стаж 30 лет. Например, пять лет выпало из-за того, что работодатель не платил страховые взносы. Но у человека осталось 25 лет стажа, и назначат пенсию. Только дело в том, что за каждый год стажа к пенсии добавляется 1%. Люди его теряют.
«Можно идти в суд, доказывать ущерб, взыскивать потом этот ущерб с предприятия. Но наши люди не научились этого делать. А ждать, что за них это сделает госорган, не стоит. Суд — это личное дело каждого», — пояснил собеседник.
Александр Демидов рассказал, что уже появляются люди, которые отстаивают свои права в суде. Там оказывается, что если бы взносы были уплачены работодателем, то человек получал бы, например, пенсию на 20 рублей больше. В случае положительного решения человеку будут доплачивать эти 20 рублей. Закон содержит норму об материальной ответственности.
Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси:
|Наименование плательщика
|Сумма просроченной задолженности
|Сумма просроченной задолженности
|Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис»
|569 843,09
|549 064,12
|ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
|307 966,36
|—
|ДУП «ПМК — 226» УП «Минскоблсельстрой»
|206 140,36
|199 537,14
|ОАО «Слуцкий Агросервис»
|167 385,38
|—
|Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
|98 031,44
|—
|ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
|83 061,30
|—
|ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой»
|73 256,38
|—
|ОАО «Весейский Покров»
|64 127,06
|—
|ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой»
|48 883,33
|19 218,11
|ОАО «Подлесье-2003»
|48 063,82
|—
|ДУП «СПМК-122» УП «Минскоблсельстрой»
|42 699,27
|—
|Филиал «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс»
|42 568,96
|—
|ОАО «Витко-Агро»
|39 547,95
|—
|ОАО «Слуцкая нива»
|34 619,63
|—
|«ДРСУ № 125» ф-л КУП «Минскоблдорстрой»
|31 902,81
|—
|УП «Совхоз «Слуцк»
|30 504,08
|—
|ОАО «Сороги-Агро»
|28 829,48
|—
|ООО «Дорстройсервис»
|17 285,50
|—
|ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»
|14 312,97
|8 575,45
|ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»
|—
|5 644,70
|УП «Сервиспромден»
|—
|2 341,25
|УП «ЭКСПРЕССФОТО»
|—
|1 530,65
|ООО «Белпродальянс»
|—
|1 841,98
|ООО «СтройВидем»
|—
|1 237,51
|ООО «САПР-Сервис»
|—
|1 189,67
|УП «Торговая компания «Комплимилк Трейд»
|—
|1 187,57
|УП «АНВИ» Евдонко В.И.
|—
|1 075,69
|Частное предприятие «Санрайс-торг»
|—
|951,58
|Частное предприятие «АгроСити»
|—
|801,15
|Частное предприятие «Амид Грация»
|—
|635,00
|Частное предприятие «ЛокалТрэйд»
|—
|631,74
|ООО «Со Смаком Пектин»
|—
|607,40
|ООО «Стоун Маркет»
|—
|455,98
|Частное предприятие «ЭКВИТ»
|—
|286,83
|СООО «Элиопиг Армато»
|—
|268,84
|Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД»
|—
|240,51
|Частное предприятие «АвтоГала»
|—
|215,79
|Сутягин В.Е.
|—
|139,13
|ООО «Давантаж»
|—
|134,27