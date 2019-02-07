В Могилевском колледже студентов заставляли предоставить свои аккаунты в соцсетях 7 7.02.2019, 16:15

1,675

Архивное фото: Viktar Ziamnitski

Студенты политехнического колледжа отказались.

По информации канала NEXTA, в Могилевском политехническом колледже студентов хотели заставить предоставить свои аккаунты в соцсетях, пишет mogilev.online.

В распоряжение блогера попал снимок документа, который призван «проверить знания учащихся по теме «Профилактика преступлений и правонарушений в информационном пространстве сети Интернет». В частности, речь идет о демонстрации нацистской символики, разжигании межнациональной розни. У студентов просили даже пароли и логины.

Далее следуют семь отказов студентов с подписями в графе «с правовыми последствиями ознакомлен».

«Они отказались. Красавцы!» — комментирует автор канала.