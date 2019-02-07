Под Барановичами дальнобойщик в знак протеста закрылся в фуре 5 7.02.2019, 22:30

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иллюстрационное фото

Водитель не выходил семь часов.

Сотрудники транспортной инспекции на трассе в Барановичском районе остановили большегруз, чтобы проверить режим работы водителя. Но дальнобойщик повел себя неадекватно, сообщает Іntex-press.

Инцидент произошел 3 февраля на автодороге Барановичи-Гродно. Сотрудники транспортной инспекции остановили большегруз, зарегистрированный в Казахстане, который шел транзитом по Беларуси. Водителя попросили предъявить для проверки показания тахографа — прибора, который позволяет отследить, соблюдает ли работник режим труда и отдыха.

— Приборам этим мы уделяем особое внимание, так как от соблюдения режима зависит безопасность на дорогах. В последнее время в Беларуси участилось количество аварий с участием большегрузных автомобилей именно по причине усталости водителей, — пояснил начальник регионального отдела контроля платных дорог в г. Барановичи Александр Булыга.

Но водитель — гражданин Беларуси 1973 года рождения — в ответ просто заблокировал двери автомобиля. Он просидел так примерно с 10 до 17 часов. Все это время сотрудники транспортной инспекции тщетно пытались уговорить его выйти.

Лишь когда на место прибыла опергруппа и сотрудники ГАИ, водитель открыл дверь.

Выяснилось, ему было, что скрывать. У каждого водителя есть своя карточка, которая вставляется в тахограф и позволяет отследить путь человека с точностью до секунды. Этот водитель свой «лимит» в пути за день исчерпал и ехал по чужой водительской карте.

В итоге на мужчину составили административные протоколы за отказ предоставить доступ к тахографу и за нарушение правил труда и отдыха. Водителя обязали выплатить 1020 рублей штрафа (40 базовых величин).