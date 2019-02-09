Ученые впервые подключили протез руки к нервам 1 9.02.2019, 15:07

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Фото: detop-project.eu

Вживляя электроды в нервы, исследователи могут электрически стимулировать их.

Шведские ученые впервые подключили протез руки напрямую к нервам человека, позволяя ему двигать пальцами с помощью своего разума и даже испытывать тактильные ощущения. Об этом накануне сообщил сайт Naked Science.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге и биотехнологической фирмы Integrum AB создали протезную руку в рамках амбициозной европейской исследовательской программы по протезированию конечностей DeTOP.

Хирурги прикрепили протез к двум костям предплечья (лучевой и локтевой) женщины с помощью титановых имплантатов и подключили 16 электродов непосредственно к ее нервам и мышцам, что позволило ей контролировать руку с помощью мыслей и задействовать ее, чтобы завязывать шнурки и набирать текст на клавиатуре.

Фото: detop-project.eu

Это первый клинически жизнеспособный, ловкий и чувствительный протез руки, пригодный для использования в реальной жизни. На опубликованном видеоролике видно, как женщина использует имплантат для манипулирования виртуальной рукой на экране компьютера, то есть еще до того, как был установлен сам физический протез.

Обычные протезы рук опираются на электроды, которые подают ограниченные и ненадежные сигналы, позволяющие контролировать только пару грубых движений, например, сжимание ладони в кулак. Современные протезы рук также имеют ограниченную сенсорную обратную связь. Они не обеспечивают тактильные или кинестетические ощущения, поэтому человек при использовании протеза мог полагаться только на зрение.

Вживляя электроды в нервы, исследователи могут электрически стимулировать их, что приводит к тому, что пациент воспринимает ощущения, возникающие в протезе.