Кубок Федерации: Беларусь вышла вперед в матче с Германией 9.02.2019, 17:43

Фото: tennis.by

В первом матче белоруска Александра Саснович обыграла немку Татьяну Марию.

В субботу, 9 февраля, в Брауншвейге стартовал матч 1/4 финала теннисного Кубка Федерации между сборными Германии и Беларуси, передает «Прессбол».

Первыми на корт вышли Татьяна Марияи Александра Саснович. Их противостояние завершилось викторией белорусской спортсменки. Следом померятся силами Андреа Петкович и Арина Соболенко.

Татьяна Мария (67 ВТА) — Александра Саснович (33 ВТА) — 6:7 (3:7), 3:6