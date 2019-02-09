Кубок Федерации: Беларусь вышла вперед в матче с Германией
- 9.02.2019, 17:43
В первом матче белоруска Александра Саснович обыграла немку Татьяну Марию.
В субботу, 9 февраля, в Брауншвейге стартовал матч 1/4 финала теннисного Кубка Федерации между сборными Германии и Беларуси, передает «Прессбол».
Первыми на корт вышли Татьяна Марияи Александра Саснович. Их противостояние завершилось викторией белорусской спортсменки. Следом померятся силами Андреа Петкович и Арина Соболенко.
Татьяна Мария (67 ВТА) — Александра Саснович (33 ВТА) — 6:7 (3:7), 3:6