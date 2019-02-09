закрыть
9 февраля 2019, суббота, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Кубок Федерации: Беларусь вышла вперед в матче с Германией

  • 9.02.2019, 17:43
Фото: tennis.by

В первом матче белоруска Александра Саснович обыграла немку Татьяну Марию.

В субботу, 9 февраля, в Брауншвейге стартовал матч 1/4 финала теннисного Кубка Федерации между сборными Германии и Беларуси, передает «Прессбол».

Первыми на корт вышли Татьяна Марияи Александра Саснович. Их противостояние завершилось викторией белорусской спортсменки. Следом померятся силами Андреа Петкович и Арина Соболенко.

Татьяна Мария (67 ВТА) — Александра Саснович (33 ВТА) — 6:7 (3:7), 3:6


популярное за неделю

Мнение

Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип
Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский
Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ