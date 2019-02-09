Демографический кризис в РФ 4 9.02.2019, 20:01

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Демографический кризис в России будет только усиливаться.

Итоги 2018 года по демографии показывают, что у правительства нет ни малейшего шанса выполнить требование пункта 1 майского 2018 года указа президента РФ — обеспечить устойчивый естественный прирост населения страны до 2024 года.

Россия вступила в новый 20-летний цикл, когда сложились две демографические волны — снижение рождаемости из-за малочисленности потомков гражданской и второй мировых войн (и кризиса 90-х годов) и рост смертности многочисленного поколения послевоенных бэби-бумеров.

Сейчас россияне в самом начале спада. Он достигнет максимума своей силы в конце 20-х годов, а до того будет только усиливаться. Естественная убыль населения к 2024 году скорее всего уже возрастет до рекордов 90-х годов — 6-7 чел на 1000 населения. А потом и побьет их.

Правительство, конечно, сейчас делает вид, что все исправит к 2024 году. Просто потому, что не смеет сказать президенту, что требование указа заведомо невыполнимое.

Но видите ли, г-н президент, как бы вам это объяснить… Хотеть — не значит мочь.