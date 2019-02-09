Рабочим МТЗ, не состоящим в «официальном» профсоюзе, угрожают не продлить контракты? 1 9.02.2019, 22:19

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Этой информацией с профсоюзом РЭП поделились рабочие МТЗ.

29 января правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков и председатель Минской городской организации профсоюза РЭП Игорь Комлик побывали на участке окраски 91-го цеха Минского тракторного завода. Поводом для визита стала просьба Натальи Аникеевой (Демидовой), члена профсоюза РЭП, которая работает маляром в 91-м цеху, передает praca-by.info.

– От работников МТЗ – членов профсоюза РЭП поступила информация, что различные выплаты, социальные гарантии не будут предоставляться работникам, которые не являются членами официального профсоюза Белпрофмаш и с ними не будут продлеваться трудовые контракты. Данную информацию частично подтвердил начальник участка Кривицкий Руслан Владимирович, когда я и правовой инспектор Юрий Беляков посещали завод. Он сказал, что такая информация доведена ему, а он уже ретранслировал ее другим работникам, - отмечает Игорь Комлик. - Как председатель Минской городской организации профсоюза РЭП я предупредил Кривицкого Руслана Владимировича о недопущении дискриминации в отношении работников по профсоюзной принадлежности.

Как пояснил действия администрации МТЗ начальник участка Руслан Кривицкий?

– Якобы члены официального профсоюза обращаются в профком с жалобами, на основании чего и принято такое решение. «По просьбам трудящихся», как всегда, – подчеркнул Игорь Комлик.

Юрий Беляков уточняет: работников участка, по их словам, уведомили, что не членам профсоюза Белпрофмаш не гарантируется продление трудового контракта. Юрист задал прямой вопрос начальнику участка Руслану Кривицкому: действительно ли с не членами профсоюза Белпрофмаш не будут продлеваться контракты? Чиновник сообщил, до него довели информацию, что ряд социальных гарантий не будет распространяться на не членов официального профсоюза, но ушел от прямого ответа по поводу контрактов.

– У меня нет оснований не доверять рабочим. Такие действия заводской администрации, если они предпринимаются, являются ограничением права на свободу объединения и нарушают статью 365 Трудового кодекса. Ситуация находится на контроле профсоюза РЭП, - отмечает говорит Юрий Беляков. – Действительно, в последнее время профсоюзы Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) принимают дополнения к коллективным договорам такого толка. На мой взгляд, это ярко показывает, насколько «демократично» руководство официальных профсоюзов относится к рабочим.