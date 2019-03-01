Названы рецепты кофе, обладающие целительными свойствами 2 1.03.2019, 9:33

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Некоторые добавки делают кофе лекарством.

Приближающаяся весна принесла в столицу магнитные бури, а с ними и «скачущее» артериальное давление. Но не стоит расстраиваться и сразу бежать к врачам: нормализовать показатели поможет обычный кофе. А о том какие добавки усилят эффект, избавят от головных болей и других недугов, пишет vm.ru.

Вода

Во многих странах к чашке кофе обязательно подают стакан с водой. И это неспроста: такое сочетание позволяет управлять артериальным давлением с помощью любимого напитка. Дело в том, что оно зависит от количества жидкости в организме. Чем ее больше, тем выше нагрузка на сосуды. А кофе — мощное мочегонное средство, которое жидкость выводит. Таким образом, если правильно рассчитать, сколько воды выпить после чашки кофе, можно нормализовать и давление.

Лимон

В этом цитрусе содержится лимонная кислота, которая регулирует кислотно-щелочной баланс в организме. Также лимон усиливает тонизирующий эффект кофе.

Корица и ваниль

Эти пряности — отличные антиоксиданты, укрепляющие стенки сосудов. Кофе с корицей и ванилью рекомендуют употреблять тем, кто привык пить этот напиток в конце трапезы. Дело в том, что эти специи известны своим свойством отбивать тягу к сладкому, и для многих это будет способом сократить употребление десертов и не вредить фигуре.

Молоко

В молоке содержится кальций, необходимый костям. Кофе нередко раздражает желудок и может вызвать изжогу, а молоко смягчает этот побочный эффект.

Шоколад

В составе вкусного лакомства теобромин, который одновременно тонизирует и успокаивает нервную систему. Согласитесь, хорошее дополнение к полезным свойствам кофе. Шоколад отличается и другими полезными свойствами. В нем есть серотонин — гормон удовольствия, полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами, а также магний, укрепляющий стенки сосудов.

Имбирь

Добавив его в кофе, вы получите вкуснейший напиток, лучше всего подходящий для восстановления после изнурительных занятий в спортзале. Имбирь содержит антиоксиданты, оказывает противовоспалительное действие, снижает уровень холестерина и уменьшает боль в мышцах из-за физических нагрузок.

Куркума

Кофе с куркумой балансирует работу желудка и кишечника, помогает избавиться от запоров и вздутия живота за счет природного красителя куркумина, который содержится в этой пряности. А еще он снижает риск депрессивных расстройств и повышает настроение.

Грибы шиитаке

Порошок из этих грибов прекрасно влияет на иммунитет. Шиитаке богаты антиоксидантами, защищают печень и уменьшают вероятность онкологических заболеваний. А еще они почти не меняют вкус напитка.