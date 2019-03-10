В понедельник в Беларуси будет до +7 градусов 10.03.2019, 16:17

Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и мокрый снег.

В ближайшие сутки, 11 марта, в Беларуси ожидается облачная погода. Иногда возможны дождь и мокрый снег. Ночью местами, днем по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, по северной половине — усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет до -2, днем прогнозируется до +7.