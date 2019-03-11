Видеофакт: Как «эвакуируют» автомобили белорусов 3 11.03.2019, 9:37

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Иллюстрационное фото

Кто ответит за искалеченное авто?

Как избежать эвакуации за неправильную парковку? Ответ прост: не нарушайте. Но некоторые автовладельцы готовы рисковать и придумывать альтернативные решения. Кто-то колеса выворачивает до упора в сторону, кто-то паркуется так, что между автомобилями и пешеходу не пройти. Смысл один - не дать эвакуатору "подцепить" и "утащить", пишет abw.by.

Проблема в том, что порой ни ГАИ, ни службу эвакуации это не останавливает. Один из таких случаев произошел в Бресте.

Здесь желание стражей порядка привлечь к ответственности нарушителя перевесило возможные риски, например повредить эвакуируемый автомобиль или другие ТС, припаркованные рядом.

В распоряжении редакции оказалось два видео. Первое - непосредственно подготовка к эвакуации неправильно припаркованного автомобиля Opel. Второе - сам процесс эвакуации. Членам клуба любителей Opel и просто людям с тонкой душевной организацией второй ролик рекомендуем не смотреть.

Поскольку Opel Omega имеет задний привод, то эвакуатор цепляет авто за задние колеса, что на официальном языке именуется "принудительной эвакуацией методом частичной погрузки". В столице, например, такая услуга оценивается в 50 белорусских рублей. Но вот незадача: передние колеса машины вывернуты, а из этого следует, что так эвакуировать автомобиль нельзя.

Обратимся к Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку, и блокировки колеса транспортного средства (далее - Инструкция), утвержденной Постановлением СМ РБ №986.

Решение об отбуксировке принимает инспектор ГАИ, и это главное. Как свидетельствует видеозапись, он прекрасно видел вывернутые колеса автомобиля и пытался пинками поставить их в правильное (прямое) положение. Эффект от таких действий оказался нулевым.

На этом моменте инспектору стоило отказаться от идеи эвакуации или вызвать эвакуатор с полной погрузкой. Но он принял решение продолжить выполнять задачу, несмотря на возникшие препятствия.

Упорству инспектора можно позавидовать. Хотя лучше бы он свою энергию направил на изучение Инструкции, которой его действия в данной ситуации регламентируются, поскольку понимать, что при таком "варварском" способе доставки автомобиля до стоянки самому автомобилю причиняется ущерб, он просто обязан.

При движении эвакуатора несчастный Opel знатно "перекосило" влево. Передние колеса не крутились, а "протягивались" по асфальту. И после такой эвакуации их остается только выбросить на помойку.

Это называется причинением ущерба имуществу граждан, причем должностными лицами государственных органов. Кто ответит? Читаем Инструкцию.

5. За повреждения, причиненные транспортному средству во время его принудительной отбуксировки (эвакуации), нахождения транспортного средства на охраняемой стоянке, а также во время его отбуксировки без помещения на такую стоянку, несут ответственность юридические лица, сотрудники (работники) которых осуществляли принудительную отбуксировку (эвакуацию), хранение, отбуксировку транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку.

То есть как минимум отвечать за повреждения автомобиля будет водитель эвакуатора.

А если учесть, что сам осмотр автомобиля и составление соответствующих документов инспектором ГАИ тоже является процессом принудительной эвакуации, то ответственность с водителем эвакуатора может разделить и инспектор. В конце концов, решение об эвакуации принял именно он.

Все это печально, поскольку задача государственных структур - охранять и защищать имущество граждан. Даже если они нарушители.