После крушения в Эфиопии акции Boeing показали сильнейший за 18 лет спад 11.03.2019, 20:34

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Ценные бумаги компании Boeing подешевели на 11%.

Ценные бумаги компании Boeing подешевели на 11% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), после крушения самолета в Эфиопии. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Reuters.

По данным Bloomberg, это самое большое внутридневное снижение цены акций компании с 2001 года - после терактов 11 сентября в США. Тогда стоимость бумаг упала на 13%.

При открытии торгов в 16:35 по Минску акции Boeing торговались по цене 377 долларов за штуку, к 16:40 по Минску цена снизилась до 375 долларов. К 16:00 по Киеву стоимость акций увеличилась до 386 долларов. Падение цены акций Boeing, по данным на 16:15 по Минску, составляет 7,5%, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

Напомним, В понедельник, 11 марта, спасатели обнаружили бортовые самописцы ("черные ящики") на месте крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии.

10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Причину падения самолета и информацию о лицах, которые могли выжить, представитель не сообщил. Авария произошла незадолго после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы.