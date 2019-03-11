Завтра в Беларуси будет до +5 градусов 11.03.2019, 20:04

Местами пройдет кратковременный снег.

На территории Беларуси 12 марта ожидается прохладная погода с мокрым снегом. Ночью мороз и обледенение на дорогах, днем столбик термометра поднимется до плюсовых значений, сообщили «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

В Минске 12 марта прогнозируется переменная облачность, вероятность осадков небольшая, будет ветрено, ночью и утром местами на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит +1… +3 °C.

На территории страны 12 марта ожидается облачная погода. В Бресте, Гомеле и Гродно осадки маловероятны, но ветрено — до 12 м/с. В Витебске и Могилеве прогнозируются мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит: в Витебске 0… +2 °C, в Могилеве +1… +3 °C, в Гомеле и Гродно +2… +4 °C, в Бресте до 5 тепла.