Пентагон запросил $250 млн на военную помощь Украине 12.03.2019, 22:13

Средства планируется выделить в рамках «Европейской инициативы сдерживания».

США в 2020 финансовом году планируют выделить $250 млн Украине на поддержку военных и сил безопасности.

Об этом свидетельствует проект бюджета Пентагона, передает РБК.

Отмечается, что средства планируется выделить в рамках «Европейской инициативы сдерживания». «Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает $250 млн на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения или оборонных средств, предоставленных правительству Украины из арсенала Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В декабре Госдепартамент США в ответ на конфликт в Керченском проливе решил выделить Киеву дополнительно $10 млн. Предполагается, что эти деньги Украина потратит на финансирование своей армии, на «дальнейшее наращивание военно-морского потенциала».