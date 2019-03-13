Мобильный оператор рассказал о телефонных привычках белорусок и белорусов 5 13.03.2019, 19:04

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Женщины разговаривают больше мужчин, а мужчины – сидят в интернете больше женщин.

По мобильному телефону женская половина абонентской базы разговаривает больше – в среднем 123 часа в год. Мужчины – 98, передает «Белсат».

Текстовые сообщения женщины тоже высылают чаще – в среднем около 56 в год (мужчины – 51).

Мужчины больше используют интернет – около 58 Гб в год, женщины – 52 Гб. Этот трафик можно сравнить с просмотром 27 фильмов с высоким качеством.

Наиболее активно белорусы пользуются мобильной связью с понедельника по пятницу. В эти дни голосовой трафик расходуют около 80% женщин и 76% мужчин. Наиболее разговорчивый день – пятница, самый тихий – воскресенье.

Интенсивность использования мобильной связи в течение дня почти не зависит от пола. Высокая нагрузка на сеть начинается с 10-и и достигает пика в 16: в это время звонят и выходят в интернет 37% абонентов.

Больше всего женщин среди абонентов оказалось в Ляховичах, Калинковичах и Кричеве: их доля от общего числа жителей этих городов превышает 59% в каждом из населенных пунктов. Женщин также заметно больше в Щучине, Несвиже, Столине, Волковыске и Клецке, а также Вилейке и Мостах.

Больше всего мужчин-абонентов находится в Островце – здесь их доля составляет 66% от общего числа жителей. В тройку также вошли Жлобин и Жодино. Следом идут Светлогорск, Гомель и Минск. В список также попали Речица, Белоозерск, Бобруйск и Фаниполь.