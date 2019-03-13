В поселке у резиденции Лукашенко кипят страсти из-за захвата земли 1 13.03.2019, 19:38

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Фото: tut.by

На ней стоит баня.

В садовом товариществе «Сябры-2002», граничащем с резиденцией Александра Лукашенко в Острошицком Городке, девять лет кипят страсти вокруг истории с самовольным захватом земли. «Соседи построили баню на землях общего пользования, сместили свой забор так, что закрыли проезд к нашему дому — и никакой закон им не указ! — говорит дачница Наталья Гринцевич. — Владелицу „незаконной“ бани привлекали к административной ответственности, давали предписание снести объект, но баня стоит, как и стояла. Получается, что закон не работает и каждый может делать то, что захочет…».

Tut.by разобрался, как так получилось, и выяснил, что будет дальше.

Суть конфликта

Участок № 27 в садовом товариществе «Сябры-2002» Наталья Гринцевич купила в августе 2010 года. Этот дачный поселок, выгодный близостью к Минску, с красивым ландшафтом и хвойным лесом, она уже хорошо знала. У Натальи Николаевны с мужем была тут дача, но ее они отдали детям, а себе купили новый участок с аккуратненьким домиком и гаражом.

Покупка недвижимости — штука непредсказуемая, даже если сам объект вполне устраивает. Есть еще человеческий фактор: если с соседями не заладилось — спокойной жизни не будет. У Натальи Николаевны что-то похожее и случилось.

История закрутилась между двумя смежными участками: № 27, который принадлежит Наталье Гринцевич, и № 23, принадлежащим Елене Б. Косвенно к делу имеет отношение и участок № 21.

Представьте, что между этими участками есть кусочек земли, который является общим имуществом садового товарищества. К нему примыкает один узкий проход и проезд. Это видно на схеме ниже.

Изображение предоставлено Натальей Гринцевич

На этом кусочке земли, заняв 1,5 сотки, хозяйка участка № 23 Елена Б. построила баню.

— Летом 2010 года, где-то за два месяца до покупки, мы приезжали смотреть этот участок. Бани в проезде не было, был лужок, на котором разворачивались машины. В августе заключили договор купли-продажи, приехали, а соседи баню там поставили, — рассказывает Наталья Николаевна. — Документов на этот участок у них не было, разрешения на строительство тоже. Но они взяли и захватили эту землю. А потом еще и забор поставили, который выходит за границы их участка. И получилось, что проезд, который мы могли использовать и не объезжать вокруг, сузился до такой степени, что машина там уже проехать не могла.

Наталья Гринцевич говорит, что она пыталась мирно решить вопрос с хозяевами бани, но не вышло.

Самовольно построенная баня

— Могу предположить, что они специально поставили эту баню в расчете на то, чтобы занять всю территорию. Зачем? Чтобы закрыть проезд к участку нам и другим соседям. До того как появилась баня, дачники могли там проезжать, разворачиваться и оставлять свои автомобили. Мы просили соседей не сужать проезд и столбы не переносить, но в ответ было сказано, что «вы здесь ездить не будете и мы все для этого сделаем».

Столба с электроосвещением раньше не было в этом проходе

В 2012 году Наталья Гринцевич обратилась к председателю товарищества собственников. Казалось, что это сработало.

— Председатель выписал Елене Б. предупреждение, в котором, согласно решению правления ТС, ее обязали перенести опоры освещения на прежнее место и освободить самовольно занятый участок земли (снести баню). Тогда председателем был еще Бондарев. Но баню соседи не снесли. В 2014 году уже новый председатель ТС Юрий Голощапов также вынес им предупреждение. Понимая, что соседи не собираются исполнять предписание о сносе самовольно построенной бани, написала в Минский райисполком. Но все было тщетно.

Несмотря на предписания председателя, баня продолжала стоять. В 2017 году, чтобы добиться справедливости, Наталья Гринцевич подает в суд исковое заявление, в котором просит обязать ответчика — Елену Б. — перенести забор, который выходит за фактические границы ее участка, а также демонтировать самовольно построенную баню.

Суд установил, что в декабре 2016 года Елена Б. привлекалась к административной ответственности за самовольное строительство бани, а также то, что «спорная баня и забор установлены на землях общего пользования».

— И при этом суд я проиграла! Тогда, к сожалению, не знала, что решение о сносе объекта, построенного на самовольно занятом участке, может выносить только местный исполнительный комитет — Минский райисполком. У суда же таких полномочий нет.

Не учел суд и доводы Натальи Гринцевич о том, что баня ответчика, построенная на землях общего пользования, и смещенный забор, мешают проезду машины к ее дачному домику.

— Между участками № 21 и 23 был проезд шириной 3,35 метра. Его вполне могло хватить для проезда машины. Но забор, который перенесла Елена Б., сузил проезд до такой степени, что машина там уже не пройдет. И чтобы вообще не было шансов, соседи приподняли трубу летнего водопровода, которая идет поперек этого проезда: раньше она находилась на уровне земли и там можно было спокойно проехать.

Труба летнего водопровода, уверяет Наталья Гринцевич, была приподнята над землей специально

Доказать в суде, что промежуток между участками № 21 и 23 был некогда действующим проездом, Наталье Гринцевич тоже не удалось. Владельцы 21-го участка (их было несколько и в разные периоды. — Прим.), а также действующий председатель садового товарищества пояснили: «Спорная территория земель общего пользования с момента образования садоводческого товарищества является проходом». Значит, установил суд, «права истца не нарушены».

— И что в итоге получилось? Человека привлекли к административной ответственности и за самовольно занятый участок, и за самовольное строительство на нем, но дальше ничего не происходит — мои права, как оказалось, не нарушены, — недоумевает Наталья Николаевна.

Решение Минского районного суда (от 13.02.2018 года) не устроило обе стороны — и та, и другая сторона подали апелляции в Минский областной суд. Дело было подано на доследование с участием прокуратуры. По итогу решение Минского районного суда осталось в силе.

Наталья Гринцевич вынуждена была обратиться в Минский районный исполнительный комитет. 30 августа 2018 года райисполком вынес решение о сносе самовольно построенной бани в срок до 31 января 2019 года. Баня продолжала стоять. 19 февраля Минский райисполком вынес повторное предписание, в котором дал хозяевам бани еще один месяц на снос, поскольку те так ничего не предприняли.

«В случае неисполнения указанного предписания Елена Б. будет привлечена к административной ответственности по ст. 23.1.КоАП РБ, а также будет принято решение об определении организации, уполномоченной на снос объекта самовольного строительства», — говорится в предписании.

— Кажется, что этому не будет конца. Есть закон, но он не соблюдается — и человек, который его нарушает, живет себе дальше спокойно…

Председатель: Захват земли — глобальная проблема во всех СТ

Tut.by обращался за комментарием к собственнице участка № 23 Елене Б. Женщина приезжала в редакцию вместе с мужем, два часа под запись рассказывала о том, как история выглядит с их стороны, но перед выходом материала прислала письменный отказ от своих слов.

Прокомментировать историю согласился действующий председатель товарищества собственников «Сябры-2002» Юрий Голощапов. Вот как он видит эту ситуацию:

— Семья Елены Б. живет в СТ с момента образования, а Гринцевичи — с 2010 года. Они приехали, и вот у них появилось свое видение на все эти вопросы. Они вдруг захотели сделать какую-то дорогу [на месте прохода] альтернативную, которой там никогда не было. И вот на почве этого пошел конфликт между соседями. Он начался, когда я еще не был председателем, и продолжается до сих пор.

Ко мне приходил сын Гринцевичей Вадим. Он говорил, что хочет решить этот вопрос с семьей Елены Б. мирным путем, и просил их познакомить. Первое, что он озвучил мне: «У меня есть бандиты, и у меня есть КГБ». Я говорю: «Интересное решение мирным путем».

Он пришел к ним домой и озвучил такую же позицию. Они его выгнали, конечно же — люди не привыкли так решать вопросы. После этого Елена Б. (как установлено судом, 28.08. 2016 года. — Прим.) обратилась в правление ТС провести общее собрание с вопросом о выделении им участка [где находится баня] и возможностью его приватизировать. Собрание приняло решение рассмотреть этот вопрос после решения суда.

Вопрос с приватизацией «захваченных» 1,5 соток действительно поднимался в суде. Это есть в решении суда от 13 февраля 2018 года, где говорится, что «согласно выписке из протокола повторного общего собрания членов СТ „Сябры-2002“ от 28.08.2016 года вопрос о приватизации ответчиком части земель общего пользования принято рассмотреть после указанного спора по существу».

С 1 марта по 15 апреля будет первое собрание после решения суда. И там вопрос Елены Б. выставлен на голосование, — говорит Юрий.

— В опросном листе вопрос об этом поставлен так: «Принять решение о корректировке границ участка № 23 Б.Елены. Решение: разрешить Б. Елене (после решения суда в ее пользу) изменить конфигурацию границ земельного участка, площадь участка остается в прежнем размере). Разъясните, пожалуйста, этот момент.

— Единственный вариант — это если Елена Б. отдаст часть своего участка, равносильно самовольно застроенному, в зачет земель общего пользования, тогда тот кусок с баней останется ей. Ведь сейчас земли общего пользования исполком не отдает. Участок можно получить только через аукцион.

Юрий Голощапов отметил, что 50% участков, а то и все 70, и это в любом СТ, имеют нарушения: люди склонны залезать на земли общего пользования.

— Это глобальный вопрос. Чтобы не было вот таких спорных моментов, надо делать оцифровку земель общего пользования и оцифровку участков каждого члена товарищества. Потому что у большинства есть проблема самозахватов земли, и оцифровка поможет четко разобраться, что и кому принадлежит.

Минский райисполком: Не снесет, вынуждены будем снести

Минский райисполком изложил свою позицию:

— Гражданка Б. самовольно на землях общего пользования товарищества построила баню. В соответствии со ст. 223 ГК РБ, в случае если самовольное строительство осуществлено на самовольно занятом земельном участке, строение подлежит сносу, — рассказал Роман Воравко, начальник управления архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета.

— Достоверно установлено, что данный земельный участок не принадлежит гражданке Б., а является землями общего пользования СТ. Соответственно, по заявлению гражданки Гринцевич, было проведено обследование землеустроительной службой Минского райисполкома и управлением архитектуры и строительства. За самовольное занятие земельного участка гражданка Б. была привлечена к административной ответственности. После этого комиссия Минского райисполкома, рассматривающая вопросы самовольного строительства, рассмотрела вопрос и приняла решение в соответствии со ст. 223 ГК: снести постройку. Это нашло отражение в решении Минского райисполкома, и оно уже принято.

Гражданка Б. должна была снести самовольную постройку до 31 января 2019 года (решение было вынесено 30 августа 2018 года. — Прим.). То есть, учитывая, что гражданин, хоть и нарушил, но вложил туда денежные средства, мы дали полгода, чтобы данная гражданка снесла строение и забрала свои стройматериалы и освободила общие земли садоводческого товарищества.

Учитывая то, что каких-то действий с ее стороны предпринято не было, райисполком намерен привлекать гражданку Б. к административной ответственности. Об этом мы уведомили Елену Б., в ответ на что получили от нее письмо с просьбой продлить сроки сноса бани до 1 июня.

Продлевать сроки нет смысла. По закону райисполком вправе уполномочить организацию на снос и осуществить снос за счет бюджетных средств. Потраченные на снос деньги будут взыскиваться через суд.

— А как быть с тем, что вопрос о предоставлении Елене Б. земельного участка сейчас находится на рассмотрении общего собрания ТС?

— Земельный участок выделяет не садоводческое товарищество, а исполком. И председатель может рассматривать этот вопрос на собрании, но на решение исполкома это никак не повлияет, потому что есть факт самовольного строительства. Есть нарушение, есть предписание — надо выполнять. Тем более что сейчас исполком не предоставляет земельные участки, все — через аукцион.