Лукашенко и Шейман поговорили об Африке 14.03.2019, 13:49

Диктатор принял с докладом своего управделами, который отвечает за Зимбабве.

Одной из главных тем встречи стало сотрудничества Беларуси со странами Африки, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Мы договаривались, что вы побудете в ряде стран, с которыми мы пытаемся сотрудничать и у нас завязались добрые отношения. Чтобы понимать (тут скрывать нечего), на какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений на дальней дуге. Вы больше, чем кто-либо, этим занимались. Что вы можете предложить в связи с этим, на кого будем опираться, с кем будем сотрудничать? — спросил Александр Лукашенко у главного по проектам Беларуси в Зимбабве.

И напомнил, что предстоящие два года будут экзаменом для всей вертикали: «Экзамены сдаем все, в том числе и вы».