В Минске открылся Музей археологии 1 14.03.2019, 21:19

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Историк рассказал о самых интересных экспонатах.

В столице открылся Археологический музей. Здесь можно увидеть башмачки минской княжны из XII века и шляпу, найденную в корчме, — как раз там, где сейчас тусовочная улица Зыбицкая. Tut.by узнал у археологов и реставраторов, что еще интересное здесь есть.

Археологический музей открылся по адресу улица Кирилла и Мефодия, 6. Это филиал Музея истории города Минска. До открытия основательного Музея археологии его помещения использовали под временные выставки. Посетителей в новый музей будут пускать уже с 15 марта. Пока вы не успели там побывать, мы попросили специалистов выделить несколько ярких экспонатов.

Башмачки минской княжны из XII века

Остатки шерстяного полотна, а справа — башмачок. Эти вещи обнаружили в погребении девушки

Историк, археолог Сергей Тарасов рассказывает про уникальный экспонат: фрагменты одежды и обуви девушки, которую прозвали минской княжной.

Останки девушки, похороненной еще в XII веке, нашли во время раскопок в середине XX века.

Сохранилась ткань ее погребальной одежды — шерстяная, а еще — кожаные башмачки. На одном из башмачков можно даже рассмотреть древнюю вышивку.

Шляпа франта из корчмы

А вот экспонат, который археолог Сергей Тарасов нашел лично — во время раскопок на улице Торговой, сейчас это улица Зыбицкая.

— Гэты капялюх быў знойдзены ў карчме 17 — пачатку 18 стагоддзя. Там было шмат бітага посуду, кубачкаў, неверагодная колькасць свіных касцей — закусвалі ж! — смеется археолог. — Першае, што я падумаў, калі знайшоў гэты капялюх — гэта ж як трэба было напіцца, каб згубіць!

Археолог, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Сергей Тарасов

Фундаменты XVIII века

Во время строительства здания Археологического музея ученые сохранили старинные фундаменты — от построек бывшего бернардинского монастыря.

Так что внутри есть кирпичные стены, которые сами по себе экспонат.

Археолог Андрей Войтехович три года участвовал в раскопках как раз здесь.

— Сам измерял, зарисовывал эти фундаменты XVIII века. Помню, когда мы все сложили, оказалось, что стены не стыкуются — они были скошены во время строительства. Пришлось исправлять ошибки, — рассказывает, как откапывали прошлое, ученый.

Археолог Андрей Войтехович, заведующий отделом сохранения и использования археологического наследия института истории НАН Беларуси

Старинные бочки и деревянная дверь

Бочки, лопата и дверь — деревянные изделия из Минска XVI−XVIII веков.

Реставратор Дмитрий Сманцер помнит, в каком плохом состоянии была древесина, когда ее привезли к специалистам — спасать.

— К нам в фонды все это поступило большой кучей дерева — грязного, с плесенью. Все было разобрано на детали, кое-где — поломано. В течение двух лет мы пропитывали древесину, собирали по кусочкам бондарные изделия, подбирали фрагменты друг к другу.

Реставраторы работали над деревянными изделиями с 2012 по 2018 год. Итог — уникальный набор не только для Минска, но и для Беларуси.

— Собрались полностью деревянное ведро, бочка — почти целиком, ну и некоторые другие бондарные изделия. Вот лопата с металлической оковкой — редкий предмет, а у нас есть. А вот — фрагмент входной двери в избу минчанина XVI−XVIII веков, — рассказывает реставратор.

Реставратор и ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Дмитрий Сманцер

Колокол

Еще один предмет, мимо которого точно никто не сможет пройти, — не совсем археологическая находка. Это колокол Минского пехотного полка. Его достали с крыши здания на проспекте.

— Доўгі час гэты звон ляжаў на даху дома насупраць КДБ. Там, на версе вежачкі, ляжаў гэты звон, і мы ніяк не маглі яго да сябе забраць. А зараз ён тут, і гэты цікавы экспанат могуць пабачыць усе, — объясняет археолог Сергей Тарасов.