США отозвали 340 виз у представителей Мадуро 15.03.2019, 8:24

Санкции коснулись в первую очередь дипломатов диктатора.

Власти США на этой неделе аннулировали 340 виз у представителей режима Мадуро в Венесуэле и рассматривают вопрос об отзыве других виз.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

По его словам, в 107 случаях речь идет "о бывших дипломатах Мадуро и членах их семей".

Палладино также отметил, что США продолжат принимать такие меры против представителей режима Мадуро.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

Вашингтон усилил давление на режим Мадуро после того, как администрация США и правительства других стран признали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны.