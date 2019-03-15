Соболенко вышла в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе 3 15.03.2019, 8:58

В финале белоруску ждет поединок с дуэтом из Чехии.

Белоруска Арина Соболенко вышла в финал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов, сообщает tut.by.

В полуфинальном матче Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах взяли верх над Габриэлой Дабровски из Канады и китаянкой Сюй Ифань — 6:2, 7:6 (7:5). Эта пара соперниц имела на турнире 5-й номер посева.

В финале Соболенко и Мертенс ждет дуэт из Чехии Барбора Крейчикова/Катерина Синякова, посеянный на турнире под 1-м номером.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.

Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.