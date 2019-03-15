В Гомеле в больнице умерла 16-летняя школьница 6 15.03.2019, 9:49

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СК проводит проверку.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 16-летней жительницы областного центра.

Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

11 марта десятиклассницу из дома забрала скорая. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: она скончалась в больнице. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что девочка училась в средней школе № 1 Гомеля. Как сообщает региональное издание «Сильные новости», среди родителей школьников распространяется информация, что она умерла от менингита. Официально она пока не подтверждена.