Канадский хоккеист разнес любимчика Лукашенко 6 15.03.2019, 13:04

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Даниэль Корсо

Даниэль Корсо рассказал о стиле управления Михаила Захарова.

Канадец Даниэль Корсо, работающий тренером минского «Динамо» по физподготовке, жестко прошелся по главному тренеру столичной «Юности» Михаилу Захарову.

Поигравший в НХЛ Корсо женился на нашей соотечественнице и благодаря этому задержался в Беларуси. Даниэль выступал за столичные «Динамо» и «Юность», так что знаком не понаслышке с бессменным тренером последней Михаилом Захаровым, который, в свою очередь, также известен как любимчик Александра Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Между Корсо и Захаровым явно пробежала даже не кошка, а пантера, причем гигантских размеров. В интервью «Прессболу» канадец с нездешней прямотой высказался о коуче «Юности»:

— Эгоист! Только «я, я, я». Никакого уважения к окружающим. Мне никогда не понять, когда тренер орет матом на своих подопечных. Когда переделывают за бешеные деньги командный автобус, где урезают места хоккеистов для того, чтобы в нем была комнатка для тренера.

Если команда проигрывает, ответственность перекладывается на подопечных. А как только побеждает — это заслуга тренера.

Никогда не понять, когда коуч получает больше хоккеиста — такого нет ни в одной другой стране, в которой я играл!

Странно, что Захаров уже столько лет лучший тренер Беларуси, но он не работает в КХЛ или где-то еще в сильнейших лигах мира. Может, ждет предложения из НХЛ. Но я не уверен, что за океаном генменеджеру понравится, что коуч будет пить чай и разговаривать по телефону во время тренировок.

Поэтому я никогда в жизни не доверю своих детей такому специалисту, даже если он будет единственным на планете. Уж лучше в балет!..

Мне интересно знать, почему в прошлом году, когда Льюис покинул сборную, его заменил Пушков, а не Захаров? Михал Михалыч же лучший тренер Беларуси — или все-таки нет? Почему Захаров не принял команду и не показал, на что он способен?

Корсо прокомментировал и недавнюю скандальную суперсерию между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги, которую возглавлял Захаров. Тогда из-за дефицита игроков канадец, которому уже идет пятый десяток, снял на пару матчей коньки с гвоздя и вышел на лед помогать своей команде.

— Конечно, легче воспользоваться непростой ситуацией в «Динамо», когда команда потеряла более половины состава, а остальные в последние три недели выходили на лед с травмами. Вы поймите: Захаров проиграл или, как говорят, почти выиграл в «суперсерии», не команде КХЛ, которая была в начале сезона, а тому, что от нее осталось — травмированные ребята, хоккеисты из «Юности» и «Шахтера», 18-летний игрок... И дедушка-тренер по ОФП с его ошибками.

Наверное, это повод задуматься, в каком плачевном состоянии находится не только «Динамо»... Вместо того чтобы ходить и жаловаться, какой ты лучший тренер на фоне «зубров», стоило бы вырастить хорошего хоккеиста и чего-то добиться на чемпионате мира.

Откровения Даниэля Корсо сообщили нам не слишком много нового о Михаиле Захарова. Но одно дело, когда о человеке так отзываются в кулуарах, и другое – когда публично, в медиа.

Забавно, что именно в Канаду Лукашенко обещал отправить искать работу того, кто проиграет в суперсерии. Но почему-то Михаил Захаров до сих пор не за океаном…