Директор Пружанского райагросервиса попался на взятке в $190 12 15.03.2019, 16:09

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57-летний руководитель предприятия находится под cтражей.

В Барановичах задержали директора ОАО «Пружанский райагросервис». Его подозревают в получении взятки, сообщает МВД.

57-летний руководитель предприятия принимал незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключения договора поставок. Его задержали на парковке во время получения очередной взятки в размере 190 долларов.

В последующем оперативники выявили еще несколько аналогичных фактов, в которых фигурируют суммы в 500 долларов и 2 000 рублей.

В отношении директора предприятия возбуждены уголовные дела за получение взятки, он под стражей.