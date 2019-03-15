Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Спасибо за молитвы и солидарную поддержку 15.03.2019, 23:11

Тадеуш Кондрусевич

Фото: tut.by

Глава Римско-католической церкви в Беларуси поднялся после операции.

Глава Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич поднялся после операции. сообщает «Еврорадио». Утром 13 марта ему сделали плановую операцию на позвоночнике, она прошла без осложнений.

К вечеру иерарх очнулся после наркоза, но при этом чувствовал сильную боль.

Однако уже на следующий дней он сообщил: "Сегодня по рекомендации врачей стал на ноги и походил по палате. Рана ещё болит, но самое главное, что уже на второй день после операции я могу ходить. Спасибо за молитвы и солидарную поддержку!"

Пока неизвестно, насколько затянется период реабилитации. 73-летний митрополит Минско-Могилёвский находится в больнице с 10 марта.