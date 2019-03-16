Почему белоруса задержали на границе из-за таблетки? 6 16.03.2019, 12:54

2,423

Фото: tut.by

Комментарий таможни.

Вчера «Онлайнер» рассказывал о том, как минчанина Алексея задержали на границе из-за одной таблетки Xanax 0,25, которая, по его словам, затерялась среди походной аптечки. Мужчина сообщил, что из-за этого его сняли с поезда, он был вынужден провести несколько часов на таможне и пройти полный личный досмотр. Гродненская региональная таможня прокомментировала ситуацию.

— Основанием для проведения в отношении гражданина последующих дополнительных операций таможенного контроля послужил тот факт, что у него отсутствовали необходимые разрешительные документы на данный лекарственный препарат, — рассказали в Гродненской региональной таможне. — Ни одна из процедур, которые предусмотрены законодательством в таких случаях, не была нарушена.

Мужчину отпустили и дали штраф за нарушение таможенного законодательства, так как у него не было умысла незаконно перемещать через границу наркотические и психотропные вещества.

В таблетке Xanax 0,25, которую вез Андрей, содержится алпразолам. Это вещество входит в список наркотических и психотропных препаратов. При провозе лекарств, содержащих подобные препараты, действуют определенные правила.

— Если препарат содержит наркотик или психотроп, действуем следующим образом: следуем по «красному» коридору, обязательно заполняем пассажирскую таможенную декларацию, представляем таможенному органу документ, подтверждающий обоснованность приема, — объясняют таможенники. — Для Республики Беларусь таким документом могут быть заверенные печатью и подписью врача выписка из медицинской документации пациента либо рецепт врача (копия рецепта), в которых должно быть указано наименование лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

Разрешается ввозить на территорию Беларуси лекарственные препараты, содержащие наркотические средства в количестве, не превышающем недельную потребность, содержащие психотропные вещества в количестве не более 90 разовых доз.

Сотрудники таможни просят перед выездом из Беларуси или въездом в Беларусь убедиться в том, что лекарства, которые вы везете, не содержат наркотические средства либо психотропные вещества. Информация находится в постановлении Минздрава, а также по ссылке и в этом документе. Информация о том, что запрещено перевозить или разрешено перевозить с ограничениями, есть и на сайте ГТК.

— Напоминаем еще раз о трех документах, которые находятся в открытом доступе в интернет-источниках: постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2015 №19 и от 31.07.2009 №89, а также Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 №30. Рекомендуем перед поездкой за границу в обязательном порядке ознакомиться с данными перечнями в случае перемещения медпрепаратов, — говорят в таможне. — Также в пунктах таможенного оформления Гродненской региональной таможни, помимо информационных стендов перед въездом на «красный» и «зеленый» коридоры, перечень таких товаров размещен и на информационных штендерах с иллюстрациями.