Польша – мировой гигант мебели 1 16.03.2019, 15:56

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Страна-соседка Беларуси является шестым производителем мебели в мире, но об этом мало кто знает.

«Польша сегодня является одним из крупнейших производителей и экспортеров мебели в Европе и мире, однако, польские производители продают ее под иностранными брендами. С сегодняшнего дня (15 марта 2019 года, - ред.) отличительным знаком польской мебели должен стать логотип Smart Furniture. Made in Poland», - пишет издание Gazeta Polska.

Об этом передает «Радио Польша».

«Мебельная промышленность является одной из движущих сил польской экономики. Польша является 6-м производителем и 3-м крупнейшим экспортером мебели в мире. Начиная с 2006 года, экспорт в этой отрасли удвоился с 5 млрд злотых до почти 11 млрд злотых (около 2,5 млрд евро)», - говорится в статье.

Gazeta Polska цитирует слова Ядвиги Эмилевич, министра предпринимательства и технологий Польши:

«Эта отрасль, безусловно, обладает хорошими качества, у нее налажены производство и логистика, она эластична, но у нее проблемы с продажами и маркетингом».

«Польская мебель не ассоциируется у покупателей с польским производством, поскольку зачастую она продается под иностранными брендами. Большинство польских производителей предоставляют свою мебель иностранным подрядчикам, которые впоследствии продают ее как свою собственную В связи с этим клиенты не знают, что мебель в их квартирах была произведена в Польше», - читаем в статье.

Правительство Польши в лице министра предпринимательства и технологий Ядвиги Эмилевич выступило с инициативой маркировать польскую мебель логотипом Smart Furniture. Made in Poland.