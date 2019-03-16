Стрелок из Новой Зеландии планировал другие атаки 16.03.2019, 16:14

Фото: reuters

28-летний Брентон Таррант работал фитнес-инструктором и состоял в стрелковом клубе.

Гражданин Австралии 28-летний Брентон Таррант, которому предъявлены обвинения в убийстве посте теракта в мечети новозеландского Крайстчёрча, по всей видимости, планировал и другие нападения, пишет "Немецкая волна".

"У него совершенно точно были намерения продолжать атаки", - заявила в субботу, 16 марта, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

На момент задержания в автомобиле Тарранта были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатка. По предварительным данным следствия, огонь в мечети открыл он один. Полиция проверяет, состояли ли с ним в связи два других подозреваемых.

Как передает The Sydney Morning Herald, Таррант вырос в австралийском Графтоне, у него не было высшего образования. Он ничем особенно не увлекался, окончил курсы фитнес-инструкторов и работал тренером. По сведениям ежедневной газеты Крайстчёрча The Press, мужчина состоял в стрелковом клубе Bruce Rifle Club Милтона, небольшого городка к югу от новозеландского Данидина.

В поле зрения полиции до атаки он не попадал, много ездил по миру, периодически возвращаясь в Данидин.

Двойной теракт

По официальным данным, в результате двойного теракта в Новой Зеландии 15 марта погибли 49 человек, в том числе дети. Около 41 из них убиты в мечети в центре Крайстчёрча, еще восемь - в другой мечети на авеню Линвуд, причем три человека были застрелены вне здания. Ранения получили 48 человек. Обе мечети находятся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут.

Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.