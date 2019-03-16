В Албании протестующие пошли на штурм парламента 1 16.03.2019, 19:43

Фото: AP

Оппозиция намерена продолжать ежедневные протесты «в каждом городе, квартале, улице, доме, деревне».

Сторонники албанской оппозиции столкнулись с полицией, пытаясь штурмовать здание парламента в знак протеста против правительства, которое они обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью.

Об этом пишет AP (перевод - «Европейская правда»).

Протестующие во главе с лидером Демократической партии Лулзимом Башой пришли к зданию парламента и попытались прорвать полицейские оцепления, бросая дымовые шашки и другие предметы в офицеров.

Полиция разогнала их слезоточивым газом и водометами. Несколько митингующих получили травмы, им помогали те, кто был рядом.

Примерно через 40 минут протеста у входа в парламент, лидер оппозиции повел людей в свой штаб, обязуясь продолжать ежедневные протесты "в каждом городе, квартале, улице, доме, деревне".

Оппозиция, чей 31 законодатель вышел из парламента, отказывается от диалога с премьером Эди Рамой, требуя временного правительства без него для подготовки досрочных выборов.

Соединенные Штаты и Европейский Союз предостерегли оппозицию от применения или разжигания насилия и призвали к переговорам.

Албания ожидает начала переговоров с ЕС о членстве в июне.