Как бывший игрок «Ман Юнайтед» работает в академии брестского «Динамо» 1 16.03.2019, 21:20

Давид Деограсия

Клейтон Блэкмор – про Фергюсона, Нойока и о том, почему белорусы не улыбаются.

В брестском «Динамо» очень любят иностранных тренеров. Причем работают они не только с основой, но и в клубной академии, пишет tribuna.com.

Прямо сейчас вместе с белорусами детей тренируют три легионера. Уже два года в Бресте трудятся испанцы Давид Деограсия и Армиче Вега Рамос. А в сентябре 2018-го к ним присоединился валлиец Клейтон Блэкмор. В его обязанности входит работа с командами старших лицензионных возрастов.

В свое время британец работал в академии «Манчестер Юнайтед», а также тренировал клубы из Уэльса «Портмэдог» и «Бангор Сити», но куда большей славы добился в качестве футболиста. Блэкмор выступал в девяти клубах, однако командой жизни для него стал «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» Клейтон провел больше 250 матчей, работал под руководством Алекса Фергюсона, брал «золото» премьер-лиги, завоевывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА, а теперь перманентно пишет про клуб в твиттере. Таких именитых игроков судьба в РБ забрасывает редко. Журналист Тарас Щирый решил познакомиться Блэкмором поближе и съездил к нему в Брест.

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Полдень. В уютном и немного пафосном брестском кафе Times многолюдно. Из колонок льется «Бумбокс». За соседним столиком обсуждают бизнес-проект с помощью «Макбука» девушка и два серьезных мужчины, в дальнем углу обедают шумные балканцы из БГК имени Мешкова. Все выглядят стильно, соответствуя статусу заведения. Но неожиданно в этот милый буржуазный пейзаж вклинивается коренастый мужчина со щетиной, в спортивных рейтузах и в синей байке с эмблемой «Динамо». Он на английском перебрасывается парочкой фраз с официантом и через полминуты, увидев меня, присаживается за столик и со старта включается в диалог.

Клейтон говорит, что переезд в Беларусь для него как глоток свежего воздуха. На его взгляд, спорт в последнее время существенно изменился. И эти изменения Блэкмору не по душе. Он считает, что в современном футболе многое решают не тренеры, а знакомства и менеджеры, которые видят в игре исключительно бизнес. Футбол перестал быть простой игрой, которую он хорошо знал с детства, а превратился в механизм заработка.

– Думаю, в Англии важно иметь полезное знакомство. И часто важно не то, что ты знаешь, а кого ты знаешь, – говорит Блэкмор. – Это стиль жизни. Но мне он не очень подходит. Да, здесь футбол не так сильно развит, но он мне напоминает ту игру, которую я когда-то полюбил.

Получив приглашение от «Динамо», он пообщался с шотландским помощником Марцела Лички Питером Левеном и подписал контракт на два с половиной года. Еще прошлой осенью Блэкмор практически ничего не знал о Беларуси, а сейчас раздает комплименты нашей стране.

– Тут все совсем не так, как в Великобритании. Там города и деревни сменяют друг друга везде, где есть дороги, а тут, как мне показалось, пустовато. Но я считаю, что такое количество лесов и полей – это на самом деле потрясающе.

Клейтон живет в центре Бреста и доволен тем, что все необходимое – офис, стадион, кафе – находится в шаговой доступности. Любимыми местами иностранец называет улицу Советскую, на где много уютных кафе и баров, а также Брестскую крепость. Гуляя по мемориалу, он был поражен тем, как долго советские солдаты сдерживали наступление немецких войска в 1941-м. Единственное, что не радует Блэкмора у нас, – это погода. Он уже сталкивался с морозами в Англии, но объясняет, что переносить их в Беларуси намного сложнее из-за влажности.

– Даже если градус не очень низкий, то из-за ветра все равно тренироваться непросто. Вчера был легкий ветерок, но я холод глазами ощущал – они слезились. Но дети в Беларуси настолько выносливые, что их этим не проймешь. Они не так сильно на это обращают внимание.

Не смущает валлийца даже то, что многие белорусы не общаются на английском. Но он уточняет, что и сам – Блэкмор родился в провинциальном валлийском городке Нит – на инглише изъясняется не идеально.

– С моим приездом у нашего переводчика Сергея прибавилось работы, – смеется Блэкмор. – Чтобы пообщаться с шотландцем Питером Левеном, нам в первое время нужен был переводчик. У Левена сильный акцент. Кстати, Алекса Фергюсона в Манчестере поначалу тоже сложно было понять. Первый матч Фергюсона был против «Оксфорда» (8 ноября 1986 года – Tribuna.com). Это теперь клуб скатился вниз, а тогда еще играл в премьер-лиге. Так вот, Фергюсон пригласил меня пообщаться перед игрой. У него был сильный шотландский акцент, и тренер говорил очень быстро. И я просто кивал, делая вид, что понимаю. Но сейчас, когда с ним разговариваешь, акцент уже не ощущаешь. Человек все-таки больше 30 лет живет в Манчестере.

Клейтон говорит, что, заказывая кружку кофе в кафе, языковой проблемы не замечает. А в продуктовом магазине старается ничего не спрашивать, а просто складывает в корзину необходимые продукты и говорит на кассе по-русски: «Спасибо!»

– Какие еще я использую русские слова? «Простите», «здравствуйте». Как видите, мой русский далек от идеала, но у меня есть список слов, которые я использую на тренировках. Правда, учить язык очень тяжело. Но переводчик Сергей мне помогает. Я крикну, а он переводит. Он почти моя тень.

Сами же белорусы показались Блэкмору радушными, но далеко не самыми веселыми людьми.

– Неулыбчивые. Наверное, это из-за того, что здесь все время холодно. Я постоянно стараюсь [на тренировках] их заставить улыбаться. Как есть, так есть. Что тут скажешь? Однако вы дружелюбные. Видимо, если народ не улыбается, то это еще не значит, что люди кислые или мрачные. Нет. Наверное, просто холодно.

* * *

О месте работы Клейтон отзывается крайне положительно. На его взгляд, единственный и главный минус академии «Динамо» – нехватка тренировочных полей.

– Чувствуется, что руководство клуба проделало в академии огромный объем работы. Уровень обучения достаточно высок во всех возрастных группах. В Бресте много талантливых ребят. Если не брать в расчет проблему с полями, то наша футбольная школа мне чем-то напоминает академию «Манчестер Сити». В МЮ условия, конечно, лучше, но там, на самом деле, делается не так много, как в Бресте. Ребята здесь покрепче, чем в Великобритании. Они хотят узнавать новое. Это самое главное. Если я им что-то говорю, то они делают. А в Англии мне приходилось повторять и по два, и по три раза.

По словам валлийца, в Бресте созданы очень хорошие условия для подготовки молодых игроков. И в академии, на его взгляд, есть ребята, которые смогли бы проявить себя в Англии.

Блэкмор обратил внимание не только на детский, но и на взрослый футбол: называет брестское «Динамо» командой европейского уровня и отмечает высокий темп тренировок основного состава. Валлийцу особенно импонирует игра Габи Кики и Александра Нойока.

– Этот парень [Нойок] очень хороший футболист. И если у вас нет такого игрока в команде, то нет того, кто может отдать хорошую передачу. Он прямо как Пол Скоулз в «Манчестер Юнайтед». Нойок чувствует игру.

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Большая часть футбольных воспоминаний Блэкмора связана с одним клубом – с «Манчестер Юнайтед». Клейтон переехал в Манчестер из Уэльса еще в подростковом возрасте. Сначала выступал за детские и юношеские команды, а потом провел 12 сезонов за основу: выигрывал премьер-лигу, брал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Блэкмор выходил на одно поле с Райаном Гиггзом, Марком Хьюзом, Андреем Канчельскисом, Брайаном Робсоном, Петером Шмейхелем и другими топовыми футболистами..

Сэра Алекса Фергюсона Блэкмор запомнил не только великим коучем, но и очень эмоциональным человеком. Он вспоминает, что ситуации, когда тренер мог запулить в футболиста каким-нибудь предметом, случались не единожды.

– Он постоянно был эмоциональным. Если в первом тайме что-то шло не так, то в перерыве в бешенстве залетал в раздевалку. Случалось, что после неудачного матча начинал бросать то, что находилось под рукой: бутылки с водой, апельсиновый сок, горячий чай… Бывает, бросит, попадет в стол, а потом все это разлетается и попадает на нашу форму. А однажды мы проводили какую-то товарищескую игру с командой из турецкого минора. Кажется, это было или в 1987-м, или в 1988 году. Мы победили со счетом 2:1, и Фергюсон пришел в ярость из-за того, что мы не смогли забить больше голов.

Блэкмор вспоминает, что сэр Алекс с первых дней в Манчестере внимательно следил за тем, чтобы футболисты перед играми не развлекались и не шатались по ночным клубам. В итоге в МЮ было принято правило не употреблять алкоголь за 40 часов до матча. При этом в клубе были футболисты, которых вообще не брало спиртное. Британец утверждает, что легендарный форвард МЮ и сборной Англии Брайан Робсон хоть и не напивался, но мог пить вино бутылками, однако на следующее утро появлялся на тренировке и пробегал 12 кругов вокруг поля так быстро, как только мог.

– У него большое сердце, – говорит о Робсоне Блэкмор. – Я думаю, именно поэтому он был таким важным игроком для «Манчестер Юнайтед». Он делал всегда больше, чем от него требовалось.

В последний раз Блэкмор видел на «Олд Траффорде» Фергюсона, который в мае 2018 года перенес инсульт, примерно четыре месяца назад.

– Он нормально говорил и улыбался. Даже больше, чем обычно. Робсон сказал мне, что он выглядит, как 50-летний.

Райана Гиггза, который появился в МЮ в начале 90-х еще подростком, Блэкмор называет хорошим, умным, но слегка сумасшедшим парнем. Про смекалку Гиггзи у Клейтона есть история.

Райан Гиггз (первый слева), Клейтон Блэкмор (первый справа)

– В свое время Ли Шарп и Райан Гиггз считались лучшими футболистами Великобритании среди 19-20-летних ребят. В тот момент они уже получали хорошие деньги, и купили себе спортивные машины. Мне кажется, это были белые Mazda c откидным верхом. На следующий день после покупки Шарп приехал на тренировку. Все знали, что Райан тоже купил себе точно такой же автомобиль. Ждали, ну когда же на своей Mazda покажется Гиггз. А он в итоге приехал на тренировку на старом Ford Escort. Почему? Потому что был достаточно умным и не хотел светить такую крутую машину менеджерам.

О своей манчестерской жизни Блэкмор поведал в биографической книге «Красный, белый и Блэкмор», которую издал в позапрошлом году. Предисловие к ней написал тот самый Брайан Робсон, занимающий сейчас в МЮ должность глобального посла клуба. Клейтон активно продвигает биографию и выступает за ветеранскую команду манкунианцев. Купить книгу, к слову, можно через онлайн-магазин Amazon за 12 долларов.

Чего Блэкмор ждет от своего будущего? Ближайшие годы связывает с Беларусью и очень хочет реализовать одно желание: в Бресте валлиец живет один, и с нетерпением ждет, когда летом к нему присоединится супруга Трейси.