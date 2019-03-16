Страны напомнили о своей поддержке Украины в пятилетие незаконного «референдума» в Крыму 16.03.2019, 21:48

Мировое сообщество солидарно с Украиной.

Министерство иностранных дел Турции в пятую годовщину незаконного "референдума" в Крыму напомнило о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В ведомстве подчеркнули, что полуостров был аннексирован РФ в нарушение международного права на основании так называемого "референдума". Турция не признает ситуацию, которую вызвал этот факт, и продолжит поддерживать крымских татар, пишет "Зеркало недели".

Посольство США в Украине также опубликовало заявление, в котором говорится, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над украинским Крымом.

"Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу, мы выразили четкую позицию - США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Эстонии, свою очередь, также заявили, что решительно осуждают незаконную аннексию Крыма, которая представляет серьезную угрозу для безопасности и международного верховенства права. Указывается, что период оккупации украинского полуострова был использован Россией для усиления военного присутствия на этой территории.

"Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, которые стремятся контролировать весь Черноморский регион и тем самым закрепить российское влияние в более широком регионе", - говорится в сообщении.

16 марта 2014 года состоялся псевдореферендум о статусе Крыма. Президент Российской Федерации Путин через два дня объявил о так называемом "присоединении" украинского полуострова к РФ. Мировое сообщество не признало результаты голосования на незаконном "референдуме".