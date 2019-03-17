В России затравили 12-летнюю девочку, написавшую письмо Путину 9 17.03.2019, 13:21

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Тася Перчикова

Односельчане начали угрожать ее семье.

В России односельчане затравили 12-летнюю девочку, написавшую письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ее семье.

Об этом говорится в материале TJ.

Так, в декабре 2018 года 12-летняя Тася Перчикова из деревни в Псковской области (Россия) втайне от мамы написала письмо Путину, где пожаловалась на крошечную зарплату мамы, закрытие единственной школы. Она попросила президента РФ помочь, но получила лишь ответ местных депутатов, заявивших, что "помочь ей не представляется возможным".

"Я маму очень люблю. Пожалуйста, подарите моей маме мотоблок и минитрактор. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил. Моей маме тяжело. Я буду вам очень благодарна, если вы мне позвоните, и я смогу вам сама все рассказать", - говорится в письме девочки Путину.

Издание "Радио Свобода" опубликовало интервью о Перчиковых, после которого односельчане начали угрожать семье и опубликовали обнаженную фотографию девочки в соцсетях.

Семье начали приходить посылки детскими вещами и канцелярскими принадлежностями, а люди переводили на карту деньги. На собранные 90 тысяч рублей семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства. Односельчане заметили посылки и начали называть маму девочки "идиоткой, выскочкой".

"Вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим", - уточняли некоторые.

Дети в деревне перестали дружить с Тасей, а некоторые угрожали, что будут снимать ее на видео и смеяться.