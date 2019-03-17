Российские военные вторглись на территорию Грузии: новые подробности 10 17.03.2019, 15:08

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Обстановка остается напряженной.

Российские военные вошли в село Хурвалети, которое находится на линии разделения в зоне грузино-осетинского конфликта.

Об этом сообщает лидер антиоккупационного движения "Сила в единстве" Давид Кацарава, передает "Эхо Кавказа". По его словам, сейчас в Хурвалети направляются активисты. Информацию также подтверждают местные жители в соцсетях, отмечая, что российские военные заняли часть села.

При этом грузинская полиция не пропускает в сторону села журналистов и собравшихся граждан, заблокировав все проходы и отказавшись комментировать ситуацию.

Местные жители сообщили, что обстановка в селе остается напряженной. Российские военные пересекли линию разделения и не пускают людей на собственные участки. При этом передвижение российских военных было замечено у села Атоци.

По словам мэра Горийского муниципалитета Константина Тавзарашвили, военные в масках находятся на подконтрольной центральным властям Грузии территории. "Пока неизвестен мотив их появления. На месте находятся грузинские правоохранители", — сообщил Тавзарашвили.

Ранее у села Хурвалети со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия российские военные установили наблюдательный пост с вышкой.