Чем сейчас живет авторынок в Ждановичах 17.03.2019, 16:03

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Сплошные «перекупы» и скудный ассортимент.

Вторичный авторынок за последние годы четко расслоился: элита заполонила trade-in площадки автодилеров, хлам в состоянии «на ходу, ручник держит» выкупают многочисленные комиссионки… А что же продают на авторынках? Вчера tut.by совершил небольшой рейд по автомобильному рынку в Ждановичах, и вот что увидели.

Фото: tut.by

Обнадеживает: несмотря ни на что, очередь на площадку сверки номеров есть. Конкретно в эту субботу очередь была небольшой (возможно, повлияла плохая погода с утра), но если говорить о ситуации, скажем, за зиму в целом, то бывают дни, когда занята вся площадка. А это значит, что авторынок жив, машины покупаются-продаются.

«Перекупхаус»

«Звоните, я рядом» и номер телефона — такие таблички под стеклом встречаются чуть ли не в каждом третьем авто, выставленном на продажу. Судя по одинаковой формулировке, это шаблонный заказ в ближайшей «распечатке», а значит, мы имеем дело с профессиональными перекупами. Физически перекуп не может быть рядом со всеми своими авто, поэтому и пишут такие объявления.

Фото: tut.by

Все перекупы друг друга знают, обсуждают новости и слухи, делятся силиконом для полировки очередной «кормилицы», ограждают стратегически выгодные места в первых рядах. Никто этого особо и не скрывает: все машины открыты, и если вдруг «владелец» отошел, вам все покажет и расскажет «товарищ» продавца. Ну как расскажет… О владельце машины — в третьем лице, переоформление — по счет-справке в местном комиссионном магазине (возможно, как и в старые добрые времена — по ксерокопии паспорта), на вопросы о дате замены масла и ГРМ ответы расплывчатые… Но зато — какой слог, какие эпитеты! «Это вам не „Россия“, европейские машины на голову выше по качеству. А комплектация! Знаете, как удобно пользоваться голосовыми командами?» Знаем. Аттракцион на один день, семье-друзьям показать, а потом проще самому все сделать, чем нажать клавишу на руле и очень отчетливо произнести команду на выполнение банальной операции.

Фото: tut.by

Авторынок это не сектор по продаже запчастей, где с каждого контейнера кричат: «Что интересует?» — но не успеете вы до конца назвать марку и модель, как к вам уже теряют интерес. Здесь маржа и конкуренция выше, и профессионалы покруче: покупателя главное сначала не спугнуть, а уже потом заинтересовать. Поэтому к вам никто не бросается с объятиями, когда подходите к авто — наблюдают издалека. А вот если вы явно заинтересованы, обходите, осматриваете, проверяете — тогда как к родному: «Пожалуйста, смотрите — машина открыта, что подсказать?»

Отдельный пункт — «Пробег — родной», пишут в листовке с описанием. Родной — какой? 100, 200, 300 тысяч? Если машина нравится внешне и по цене, естественно, вы попытаетесь уточнить, какой именно пробег. «Звоните, я рядом» — подсказывает листовка под стеклом. Ну, а уж раз позвонили, то профи свой «улов» вряд ли упустит — психологи они реально неплохие, знают, как уверенно отвечать на самый каверзный вопрос и чем заинтересовать клиента.

«Разносортица»

Ценовой диапазон «ждаников» — от 2,5 до 18−20 тысяч долларов. Все, что дешевле, выкуплено многочисленными минскими комиссионками. Все, что дороже, эффективнее продавать либо через элитные коммисионки, либо через официальных дилеров нужного бренда. Потому что «гелик» за 40 тысяч на авторынке никто уже давно не ищет.

Фото: tut.by

Самый «ходовой» ценовой диапазон — до 10 тысяч долларов. Однако, если вы ищете мощный премиальный седан или брутальный внедорожник, то поход на рынок скорее всего даст результат «ноль»: ни того, ни другого в продаже может не оказаться.

Ассортимент здесь удивительно разнообразен — от дизельного Suzuki Splash из Европы до люксового вэна VW Routan из США, но, скажем, не было ни одного Mercedes-Benz S-класса, зато встретился VW Phaeton. Обнаружили слегка заброшенный Mini Countryman со спущенным колесом, но не заметили присутствия VW Tiguan. Мы не увидели ни одного Prado, но зато нашли несколько экземпляров BMW 5 GT. Рядом с импровизированным лотком «кофе/порошки/моющие средства».

Фото: tut.by

Но преобладают все же распространенные в РБ бренды, пригнанные со всех направлений — из США, России, Европы. Много Nissan Qashqai, Opel Mokka и его «клонов», Skoda Octavia, Citroen C4, Picasso, разнообразных Peugeot, Audi, Toyota. Тема «проходных» авто из Европы особо не выделяется — встречаются Renault Scenic/Grand Scenic, какие-то другие модели с моторами более-менее скромного объема, типа дизельного Hyundai I30, но это скорее случайность, чем целый сегмент рынка.

Фото: tut.by

Как сегмент исчезли и новые российские бюджетники: в субботу не было ни одного нового VW Polo, Kia Rio или Hyundai Accent. Единственная встреченная новая машина — это Lada Vesta Kross. Что за модель — не совсем понятно, потому что у Lada есть только модель Vesta SW Cross. Зато Kross дешевле: если у дилера комплектация Luxe/Prestige с мотором 1,8 литра стоит 30 030 рублей, то на рынке Kross отдают за $ 12 980. Но если вдруг тачка потом окажется в залоге российского банка — попробуйте использовать функцию «Звоните, я рядом» — вдруг поможет?

Фото: tut.by

«Бульбавозы»

А вот дешевых авто здесь практически нет, а те, что встречаются, на удивление хороши, по крайней мере — визуально. Это можно рассказывать как анекдот, но нашлась даже мечта белоруса: дизельный VW Golf-универсал в идеальном состоянии. Правда, желтого цвета. Но зато в состоянии «бабушка в церковь ездила». И фото бабули, на всякий случай, на панели…

Итого: формат «где-то за городом, очень недорого, папа купил автомобиль», как нам кажется, себя уже исчерпал. Он интересен только приезжим, если ездить по Минску и окрестностям нет времени и возможности.

Фото: tut.by

Но с таким же успехом можно проехаться и по большим комиссионным площадкам: у них хотя бы ценовой ассортимент более-менее выверен и вы не будете искать вожделенный Golf III между Audi и BMW по 20 тысяч долларов США.